Polscy piłkarze ręczni zdali kartkówkę. Mistrzostwa świata będą egzaminem

Dzisiejsi reprezentanci wciąż żyją w ich cieniu, bo na fali sukcesów wybitnego pokolenia nie powstał plan rozwoju dyscypliny. Jego zręby ZPRP zaprojektował zbyt późno. Efekt jest taki, że kolejni selekcjonerzy – Tałant Dujszebajew, Piotr Przybecki, Patryk Rombel – ciągle odmładzają i przebudowują drużynę.

4 Nations Cup to była kartkówka turnieju, sprawdzian czeka nas podczas mistrzostw świata Adam Morawski

Lijewski zastąpił tego ostatniego po poprzednich mistrzostwach świata, gdy Polacy zajęli piętnaste miejsce. - Widzę w tych chłopakach większy potencjał - przekonywał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W kadrze przez dwa lata sprawdził 52 zawodników. Tylko przy okazji styczniowych sparingów – wygranych z Austrią (31:19), Japonią (30:29) oraz Tunezją (33:24) - w drużynie narodowej zadebiutowało kolejnych trzech.

- To była kartkówka – mówił po tamtych spotkaniach Morawski. Polacy ją zdali, a nadzieję budziła zwłaszcza dobra gra w obronie, opartej na Gębali i Olejniczaku. Na turnieju, który organizują wspólnie Dania, Chorwacja oraz Norwegia, będzie jednak znacznie trudniej.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Kiedy, z kim i o co zagra reprezentacja Polski?

Polacy w pierwszej rundzie zagrają w Herning z Niemcami (15 stycznia, 20.30), Czechami (17 stycznia, 18.00) oraz Szwajcarami (19 stycznia, 15.30). Pierwsi to wicemistrzowie olimpijscy i kandydaci do medalu. Czesi, których prowadzi trener Orlenu Wisły Płock Xavier Sabate, oraz osłabieni brakiem rozgrywającego Manuela Zehndera Szwajcarzy, są - jak my - drużynami ze średniej, europejskiej półki.