Piłka ręczna. Tałant Dujszebajew i Dylan Nahi ofiarami rasizmu w Płocku?

„Żyję tak, odkąd miałem 16 lat i musiałem opuścić swój kraj. I nie jestem Chińczykiem, pochodzę z Kirgistanu. I wiem, że Xavier Sabate zrobił to celowo kilka razy” – mówił Dujszebajew w audycji radiowej w programie „El Largueo”.

Hiszpański trener tłumaczył, że otrzymał od Kirgiza pogróżki śmierci, był obrażany on i jego rodzina, został przez niego rzekomo opluty. Stwierdził, że padło wiele niepotrzebnych słów z obu stron, ale odżegnuje się od rasistowskich uwag. „Potępiam rasizm” – powiedział zdecydowanie Sabate.

Francuz Dylan Nahi nie słyszał rasistowskich okrzyków

24-letni Nahi nie słyszał, aby go obrażano w rasistowski sposób. „Był wielki hałas” – opowiadał w „L’Equipe”. Dopiero koledzy z drużyny i trener zwrócili mu na to uwagę. „Na parkiecie zdarzyło mi się to pierwszy raz. To strasznie głupie. Wiem o tym, że większość ludzi nie jest taka, tylko pewna mniejszość nie myśli. Doszło do pewnej eskalacji, ale mam nadzieję, że odpowiedni ludzie zajmą się tą sprawą” – mówił Nahi.

Francuz w żaden sposób nie zmienił pozytywnego stosunku do Polski. „Takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Mieszkam w Polsce od czterech lat, w kraju, który mnie zachwycił, a moja rodzina czuje się tu bardzo dobrze” – dodał.

Oświadczenia Wisły, Industrii i władz Orlen Superligi

Wisła Płock wydała oświadczenie w języku polskim i angielskim. Odwołuje się do respektowania takich wartości jak: równość, szacunek dla każdego, braterstwo, tolerancja, zasady fair play. „W naszej utrwalonej w nas filozofii każdy zawodnik, trener, działacz, pomocnik pozostają pod ochroną tych Wartości, które są dla nas absolutnie ponad pochodzeniem, wyznaniem, kolorem skóry czy religią”.

Klub pilnie śledzi doniesienia i publikacje w tej sprawie. Wiele z nich nazywa „pomówieniami”. Podkreśla szacunek jakim darzy trenera Dujszebajewa i zawodników Industrii Kielce.