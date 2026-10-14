To nie jest dobry czas dla Manchesteru City. Co prawda drużyna znów rozdaje karty w Anglii po tym, jak w zeszłym sezonie straciła tytuł, ale wiszące nad klubem kary za naruszenie ponad stu przepisów finansowych zburzyły spokój.

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W środowy wieczór na stadion Etihad wybrał się twórca sukcesów City Pep Guardiola, by wesprzeć swoich byłych piłkarzy, ale to, co zobaczył, musiało go bardzo zaniepokoić.

Manchester City – PSG. Gospodarzom nie pomogły nawet bramki Haalanda

Gospodarze już do przerwy przegrywali z Paris Saint-Germain aż 0:3. Takiej bezradności nie widziano tu dawno. Paryżanie przypomnieli, dlaczego są niezmiennie najlepszą ekipą w Europie. W środowy wieczór urządzili sobie zabawę, a jedna akcja była ładniejsza od drugiej. Trafiali kolejno Désiré Doué, Ousmane Dembélé i Vitinha.

Sygnał do ataku dał City niezawodny Erling Haaland, ale błąd Gianluigiego Donnarummy, który po strzale Maghnesa Akliouche'a tylko podbił piłkę, zamiast ją wybić, a ta wpadła do bramki, zniweczył wysiłki. Obronionym później rzutem karnym Włoch odkupił trochę winy, ale trzeba oddać, że Ferran Torres wykonał jedenastkę fatalnie.

Wymianę ciosów oglądaliśmy za to w Rzymie. Jose Mourinho wrócił do stolicy Włoch jako trener Realu Madryt. I po końcowym gwizdku mógł powiedzieć: „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”. Do 83. minuty Królewscy przegrywali 1:3, ale bramki Carlosa Espíego, Endricka i Antonio Rüdigera sprawiły, że byliśmy świadkami jednego z największych powrotów w historii Champions League.

To był ważny wieczór również dla Oskara Pietuszewskiego. Został najmłodszym polskim piłkarzem, który wystąpił w Lidze Mistrzów (18 lat, 4 miesiące, 24 dni). Radość zepsuła mu jednak porażka jego Porto z Betisem Sewilla (2:3).