Nadal nie mamy polskiej drużyny w Lidze Mistrzów, więc przy każdej okazji szukamy emocji zastępczych. Takich we wtorkowy wieczór mogliśmy doświadczyć, oglądając mecz w Baku.

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Sabah z Tymoteuszem Puchaczem w wyjściowej jedenastce podejmował Slavię Praga. Dwaj pozostali Polacy, na których czekaliśmy, czyli Wiktor Nowak i Oskar Kubiak pojawili się jednak na boisku dopiero w drugiej połowie, gdy Slavia już przegrywała.

Liga Mistrzów. „Piłkarskie jaja” w Baku

To nie było wielkie widowisko. Zobaczyliśmy za to w Azerbejdżanie gola z kategorii „piłkarskie jaja”. Bramkarz Slavii ruszył z interwencją poza pole karne, ale nie zdołał opanować piłki, a jego kolega z obrony, próbując zablokować strzał zmierzający do pustej bramki, upadł na ziemię.

W następnej kolejce, już za tydzień, do Baku zawita Borussia Dortmund.

To był wieczór, w którym faworyci zostali postawieni pod ścianą. Bayern przegrywał na wyjeździe z debiutującym w Champions League Vikingiem Stavanger już 0:2, ale przed sensacyjną porażką uchronili go Harry Kane (dwie bramki) i Luis Diaz. Bawarczycy stracili jednak Michaela Olise (czerwona kartka) i czujność – w doliczonym czasie gry zostali skarceni golem na 3:3.

Barcelona została zaskoczona w Stambule przez Galatasaray, ale potem wrzuciła szósty bieg i wygrała 4:1. Z tarapatów nie wydostał się Inter z Piotrem Zielińskim w składzie, który przegrał u siebie z Club Brugge 3:4.

Manchester United kończył mecz w Madrycie w osłabieniu (czerwoną kartką ukarany został Leny Yoro) i uległ Atletico 0:2. Pierwszą bramkę stracił jednak już w 48. sekundzie.

Atletico od 2011 r. prowadzi niezmiennie Diego Simeone, Manchester od tego czasu miał dziewięciu trenerów i nieustannie szuka dawnej świetności.