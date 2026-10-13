Akim Zedadka z Sabah i Lukas Provod ze Slavii Praga
Nadal nie mamy polskiej drużyny w Lidze Mistrzów, więc przy każdej okazji szukamy emocji zastępczych. Takich we wtorkowy wieczór mogliśmy doświadczyć, oglądając mecz w Baku.
Sabah z Tymoteuszem Puchaczem w wyjściowej jedenastce podejmował Slavię Praga. Dwaj pozostali Polacy, na których czekaliśmy, czyli Wiktor Nowak i Oskar Kubiak pojawili się jednak na boisku dopiero w drugiej połowie, gdy Slavia już przegrywała.
To nie było wielkie widowisko. Zobaczyliśmy za to w Azerbejdżanie gola z kategorii „piłkarskie jaja”. Bramkarz Slavii ruszył z interwencją poza pole karne, ale nie zdołał opanować piłki, a jego kolega z obrony, próbując zablokować strzał zmierzający do pustej bramki, upadł na ziemię.
W następnej kolejce, już za tydzień, do Baku zawita Borussia Dortmund.
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To był wieczór, w którym faworyci zostali postawieni pod ścianą. Bayern przegrywał na wyjeździe z debiutującym w Champions League Vikingiem Stavanger już 0:2, ale przed sensacyjną porażką uchronili go Harry Kane (dwie bramki) i Luis Diaz. Bawarczycy stracili jednak Michaela Olise (czerwona kartka) i czujność – w doliczonym czasie gry zostali skarceni golem na 3:3.
Barcelona została zaskoczona w Stambule przez Galatasaray, ale potem wrzuciła szósty bieg i wygrała 4:1. Z tarapatów nie wydostał się Inter z Piotrem Zielińskim w składzie, który przegrał u siebie z Club Brugge 3:4.
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Manchester United kończył mecz w Madrycie w osłabieniu (czerwoną kartką ukarany został Leny Yoro) i uległ Atletico 0:2. Pierwszą bramkę stracił jednak już w 48. sekundzie.
Atletico od 2011 r. prowadzi niezmiennie Diego Simeone, Manchester od tego czasu miał dziewięciu trenerów i nieustannie szuka dawnej świetności.
Lens – Sporting Lizbona 0:2
Sabah Baku – Slavia Praga 2:0
Galatasaray Stambuł – Barcelona 1:4
RB Lipsk – PSV Eindhoven 1:0
Arsenal – Lille 3:0
Atletico Madryt – Manchester United 2:0
Villarreal – Napoli 3:1
Viking Stavanger – Bayern Monachium 3:3
Inter Mediolan – Club Brugge 3:4
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