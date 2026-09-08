Real ma za sobą fatalny sezon, więc w roli strażaka zatrudnił José Mourinho, który kiedyś odchodził z Madrytu skłócony. Nielogiczne? Taka bywa piłka.

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Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale Mourinho zawsze szedł pod prąd, a Królewscy postanowili zaryzykować i sprawdzić, jak zmienił się Portugalczyk przez te kilkanaście lat, od czasu pierwszej kadencji.

Real – Inter. Grał Piotr Zieliński

Na pewno przybyło mu siwych włosów, ale głód sukcesów ma niezmiennie duży. Nic dziwnego, skoro pracował ostatnio poza największymi ligami (w Fenerbahce Stambuł i Benfice Lizbona), a na trofeum czeka już cztery lata (od wygrania Ligi Konferencji z Romą).

Pod wodzą Mourinho Królewscy wygrali już trzy z czterech spotkań ligowych, ale i tak muszą gonić bezbłędną Barcelonę. Ligę Mistrzów zainaugurowali zwycięstwem w ważnym meczu.

Piłkarze Mourinho pomogli szczęściu. Najpierw błąd defensywy wykorzystał Kylian Mbappé, potem los uśmiechnął się do Fede Valverde, który zabrał piłkę bramkarzowi Interu i podwyższył na 2:0.

Liczyliśmy na występ Piotra Zielińskiego, bo jego pozycja w Interze uległa wyraźnej poprawie. We wtorek Polak usiadł jednak na ławce rezerwowych, na boisku pojawił się w 60. minucie, gdy trzeba było odrabiać straty. To jednak nie on miał udział przy kontaktowym golu. Strzelił go Augusto, a podawał Lautaro Martinez.

Wydawało się, że Real ma to spotkanie pod kontrolą, ale zamiast zdobyć trzecią bramkę, pozwolił Interowi uwierzyć, że ma szansę wywieźć z Santiago Bernabeu korzystny wynik.

Punkty zostały jednak w Madrycie, choć niejeden kibic gospodarzy w końcówce spoglądał nerwowo na zegar.