Kylian Mbappe
Real ma za sobą fatalny sezon, więc w roli strażaka zatrudnił José Mourinho, który kiedyś odchodził z Madrytu skłócony. Nielogiczne? Taka bywa piłka.
Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale Mourinho zawsze szedł pod prąd, a Królewscy postanowili zaryzykować i sprawdzić, jak zmienił się Portugalczyk przez te kilkanaście lat, od czasu pierwszej kadencji.
Na pewno przybyło mu siwych włosów, ale głód sukcesów ma niezmiennie duży. Nic dziwnego, skoro pracował ostatnio poza największymi ligami (w Fenerbahce Stambuł i Benfice Lizbona), a na trofeum czeka już cztery lata (od wygrania Ligi Konferencji z Romą).
Pod wodzą Mourinho Królewscy wygrali już trzy z czterech spotkań ligowych, ale i tak muszą gonić bezbłędną Barcelonę. Ligę Mistrzów zainaugurowali zwycięstwem w ważnym meczu.
Piłkarze Mourinho pomogli szczęściu. Najpierw błąd defensywy wykorzystał Kylian Mbappé, potem los uśmiechnął się do Fede Valverde, który zabrał piłkę bramkarzowi Interu i podwyższył na 2:0.
Liczyliśmy na występ Piotra Zielińskiego, bo jego pozycja w Interze uległa wyraźnej poprawie. We wtorek Polak usiadł jednak na ławce rezerwowych, na boisku pojawił się w 60. minucie, gdy trzeba było odrabiać straty. To jednak nie on miał udział przy kontaktowym golu. Strzelił go Augusto, a podawał Lautaro Martinez.
Wydawało się, że Real ma to spotkanie pod kontrolą, ale zamiast zdobyć trzecią bramkę, pozwolił Interowi uwierzyć, że ma szansę wywieźć z Santiago Bernabeu korzystny wynik.
Punkty zostały jednak w Madrycie, choć niejeden kibic gospodarzy w końcówce spoglądał nerwowo na zegar.
Real Madryt – Inter Mediolan 2:1
Porto – Manchester City 0:2
Borussia Dortmund – Villarreal 3:2
Lille – Betis Sewilla 2:3
AEK Ateny – LASK Linz 1:0
Club Brugge – Aston Villa 2:3
Środa
Barcelona – Feyenoord Rotterdam (18.45)
Stuttgart – Viking Stavanger (18.45)
Liverpool – Atletico Madryt (21.00)
Napoli – Arsenal (21.00)
Paris Saint-Germain – Slovan Bratysława (21.00)
Sporting Lizbona – Galatasaray Stambuł (21.00)
Czwartek
Fenerbahce – Roma (18.45)
PSV Eindhoven – Szachtar Donieck (18.45)
Bayern Monachium – Bodo/Glimt (21.00)
Como – RB Lipsk (21.00)
Manchester United – Sabah Baku (21.00)
Slavia Praga – Lens (21.00)
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