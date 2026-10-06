O śmierci byłego piłkarza poinformował we wtorek Polską Agencję Prasową Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego. – Zmarł nad ranem, w ostatnim czasie poważnie chorował – przekazał.

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Jacek Ziober – ŁKS Łódź, Montpellier, Osasuna i reprezentacja Polski

Jacek Ziober urodził się 18 listopada 1965 r. w Łodzi. Był wychowankiem tamtejszego ŁKS, w którego barwach zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze przed ukończeniem 17. roku życia. W łódzkim klubie spędził osiem sezonów. Wystąpił w ponad 200 meczach, zdobywając 26 bramek.

Dobre występy sprawiły, że zainteresowały się nim zagraniczne kluby. W 1990 r. Ziober przeniósł się do Francji, gdzie reprezentował Montpellier HSC, a następnie występował w Hiszpanii w barwach Osasuny Pampeluna. Po zakończeniu gry za granicą wrócił do Polski i występował w Amice Wronki. Karierę piłkarską zakończył w Stanach Zjednoczonych, gdzie grał w klubie Tampa Bay Mutiny.

Po rozstaniu z profesjonalnym futbolem pracował m.in. jako trener reprezentacji Polski w piłce plażowej oraz szkoleniowiec drużyn z niższych lig. Współpracował również z mediami w roli eksperta.

W reprezentacji Polski rozegrał 46 spotkań i strzelił osiem goli. W 1990 r. został wybrany Piłkarzem Roku w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”.

„Express Ilustrowany” przypomina, że Ziober należał do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich skrzydłowych swojego pokolenia. Jego dynamiczny styl gry i charakterystyczne zachowanie na boisku przyciągały uwagę kibiców.