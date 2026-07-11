Jayden Adams
Adams wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach fazy grupowej mundialu. Reprezentacja RPA po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata, kończąc swoją przygodę z turniejem po porażce z Kanadą w 1/16 finału.
Informację o śmierci piłkarza potwierdził minister sportu, sztuki i kultury Republiki Południowej Afryki, Gayton McKenzie.
– Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jaydena Adamsa. Południowoafrykański futbol stracił jednego ze swoich najbardziej utalentowanych młodych zawodników. Razem z rodziną, kolegami z drużyny i milionami kibiców opłakujemy jego odejście – przekazał w oficjalnym oświadczeniu.
Południowoafrykańska policja poinformowała, że wszczęto śledztwo po odnalezieniu w sobotę rano ciała 25-letniego mężczyzny w domu w dzielnicy Schotschekloof w centrum Kapsztadu.
Na razie nie ujawniono przyczyny śmierci zawodnika. Minister McKenzie zaapelował do mediów i opinii publicznej o powstrzymanie się od spekulacji oraz uszanowanie prywatności rodziny i klubu piłkarza. Podkreślił, że oficjalne informacje zostaną przekazane we właściwym czasie.
Podczas mistrzostw świata Adams wybiegł w podstawowym składzie na mecz z Czechami, zakończony remisem 1:1. Jak później ujawniono, zaledwie kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem dowiedział się o śmierci swojej babci.
Po jego odejściu głos zabrał także Związek Piłkarzy Republiki Południowej Afryki, który określił śmierć zawodnika jako „dramatyczną i przedwczesną stratę”.
W oświadczeniu podkreślono, że Adams z dumą reprezentował kraj podczas mundialu 2026, a jego śmierć jest ogromnym ciosem dla rodziny, kolegów z drużyny, klubów oraz całego środowiska piłkarskiego.
Jayden Adams rozpoczynał profesjonalną karierę w Stellenbosch FC. W styczniu 2025 roku przeniósł się do Mamelodi Sundowns, z którym zdobył mistrzostwo kraju oraz triumfował w Afrykańskiej Lidze Mistrzów.
W reprezentacji Republiki Południowej Afryki zadebiutował w 2022 roku. Był członkiem kadry, która dotarła do półfinału Pucharu Narodów Afryki 2024, a następnie znalazł się w składzie selekcjonera Hugo Broosa na mistrzostwa świata 2026. Turniej ten przeszedł do historii południowoafrykańskiej piłki jako pierwszy, podczas którego reprezentacja awansowała do fazy pucharowej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas