Iran nie przegrał na mundialu meczu, ale nie zanotował też żadnego zwycięstwa – po trzech remisach (2:2 z Nową Zelandią, 0:0 z Belgią i 1:1 z Egiptem). W efekcie reprezentacja Iranu z trzema punktami na koncie zajęła trzecie miejsce w grupie G i musiała liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych grupach, by awansować do 1/16 finału mistrzostw świata.

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Iran poza mundialem. Żaden z ostatnich meczów nie potoczył się po myśli Irańczyków

Szans na awans z trzeciego miejsca nie miał Urugwaj, który zdobył zaledwie dwa punkty i zajął ostatnie miejsce w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc. Iran wyprzedził też Szkocję i Koreę Południową, które zdobyły na mundialu po trzy punkty, ale miały ujemny bilans bramkowy , więc w tabeli drużyn z trzecich miejsc również znalazły się za plecami Irańczyków.

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Iran został natomiast wyprzedzony przez Senegal, który awans do 1/16 finału zapewnił sobie dzięki wysokiej wygranej z Irakiem – pięć goli strzelone drużynie z Bliskiego Wschodu sprawiło, że „Lwy Terangi”, mimo dwóch porażek z Norwegią i Francją, miały dodatni bilans bramkowy i zagrają w fazie pucharowej.

Przed ostatnimi meczami Iran musiał liczyć na to, że Ghana wygra z Chorwacją, Uzbekistan pokona DR Konga albo Austria pokona Algierię. Jeden z tych rezultatów pozwoliłby Iranowi zająć ostatnie, ósme miejsce w klasyfikacji drużyn, które zajęły trzecie miejsca w grupach. Jednak żaden z tych meczów nie zakończył się korzystnym dla Iranu wynikiem – Chorwacja wygrała z Ghaną 2:1, przez co z trzeciego miejsca w grupie L wyszła, z czterema punktami, drużyna z Afryki. Uzbekistan prowadził z DR Konga od 10 do 68 minuty, ale ostatecznie przegrał 1:3 i z trzeciego miejsca z grupy K wyszła ta druga drużyna, podobnie jak Ghana z czterema punktami. Wreszcie w meczu Austrii z Algierią Austriacy dwa razy prowadzili, ale za każdym razem reprezentacja Algierii wyrównywała. W doliczonym czasie gry na prowadzenie wyszła Algieria – i wówczas przez chwilę to Austria znajdowała się poza turniejem, ale Austriacy zdołali wyrównać i ostatecznie Algierczycy również skończyli fazę grupową z czterema punktami, co oznaczało wyeliminowanie z mundialu Iranu.

Irańczycy długo jeszcze wspominać będą pewnie ostatnie minuty meczu z Egiptem, a zwłaszcza gola zdobytego przez Shoję Khalilzadeha, który dałby Irańczykom drugie miejsce w grupie. Radość Irańczyków ze zwycięskiego trafienia trwała jednak krótko, ponieważ polski arbiter, Szymon Marciniak, anulował trafienie z powodu pozycji spalonej – o tym, że bramka nie została uznana, decydowały milimetry.

Mundial 2026: Które drużyny awansowały z trzecich miejsc?

Ostatecznie z trzecich miejsc w grupach do 1/16 finału mundialu awansowały: Kongo, Szwecja, Ghana, Ekwador, Bośnia i Hercegowina, Algieria, Paragwaj i Senegal.

Ghana w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc znalazła się przed Ekwadorem, pomimo takiego samego bilansu punktowego i bramowego ze względu na wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play (w takim przypadku jest to decydujące).