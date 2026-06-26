Mecz numer 61

Norwegia – Francja, 26.06, godz. 21.00

Mecz numer 62

Senegal – Irak, 26.06, godz. 21.00

Mecz numer 63

Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, 27.06, godz. 2.00

Mecz numer 64

Urugwaj – Hiszpania, 27.06, godz. 2.00

Mecz numer 65

Egipt – Iran, 27.06, godz. 5.00

Mecz numer 66

Nowa Zelandia – Belgia, 27.06, godz. 5.00

Grupa G

Mecze Punkty Bramki
1. Egipt 2 4 4-2
2. Iran 2 2 2-2
3. Belgia 2 2 1-1
4. Nowa Zelandia 2 1 3-5

Grupa H

Mecze Punkty Bramki
1. Hiszpania 2 4 4-0
2. Urugwaj 2 2 3-3
3. Republika Zielonego Przylądka 2 2 2-2
4. Arabia Saudyjska 2 1 1-5

Grupa I

Mecze Punkty Bramki
1. Francja 2 6 6-1
2. Norwegia 2 6 7-3
3. Senegal 2 0 3-6
4. Irak 2 0 1-7