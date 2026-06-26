Na MŚ 2026 Norweg Erling Haaland ma powody do radości
Norwegia – Francja, 26.06, godz. 21.00
Senegal – Irak, 26.06, godz. 21.00
Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, 27.06, godz. 2.00
Urugwaj – Hiszpania, 27.06, godz. 2.00
Egipt – Iran, 27.06, godz. 5.00
Nowa Zelandia – Belgia, 27.06, godz. 5.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Egipt
|2
|4
|4-2
|2. Iran
|2
|2
|2-2
|3. Belgia
|2
|2
|1-1
|4. Nowa Zelandia
|2
|1
|3-5
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Hiszpania
|2
|4
|4-0
|2. Urugwaj
|2
|2
|3-3
|3. Republika Zielonego Przylądka
|2
|2
|2-2
|4. Arabia Saudyjska
|2
|1
|1-5
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Francja
|2
|6
|6-1
|2. Norwegia
|2
|6
|7-3
|3. Senegal
|2
|0
|3-6
|4. Irak
|2
|0
|1-7
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