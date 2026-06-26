Mundial 2026, dzień szesnasty. Wyniki meczów

Erling Haaland i Kylian Mbappé przed szansą na kolejne gole – w piątek w grupie I pojedynek na szczycie, mecz Norwegia – Francja, a także rywalizacja drużyn, które na tych MŚ nie zdobyły nawet punktu, czyli spotkanie Senegal – Irak. Już po północy czasu polskiego decydujące starcia w grupach H i G: Urugwaj – Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, Egipt – Iran oraz Nowa Zelandia – Belgia.

