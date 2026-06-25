Irańczycy odbierają dotychczasowe wyniki swojej drużyny z entuzjazmem. Szczególnie pozytywnie oceniają remisowe spotkanie z Belgią, po którym do rangi bohatera narodowego urósł bramkarz Alireza Beiranvand. Pozytywne nastroje związane z występami w turnieju mieszają się z negatywnym odbiorem podejścia organizatorów z USA do Irańczyków.
Narracja państwowa wobec uczestnictwa Iranu w mistrzostwach świata przybrała ramy walki ideologicznej. Oficjalne kanały informacyjne otwarcie odwołują się do wojny z USA i Izraelem, m.in. poprzez porównanie parad wspomnianego bramkarza do niezłomnej obrony honoru państwa i jego terytorium. Podczas meczu z Belgią irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi i parlamentarzysta Mohammad Bagher Ghalibaf opublikowali wpisy w mediach społecznościowych odnoszące się do amerykańskiego ataku na szkołę z początku wojny.
Niektórzy mieszkańcy kraju w wypowiedziach dla zagranicznych mediów skrytykowali irańskie władze za nadmierne upolitycznianie meczów reprezentacji w turnieju.
Nadzieje na awans są w Iranie duże. Reprezentacja w grupie grała naprawdę dobrze, sprawiła również niemałą niespodziankę, remisując z faworyzowaną Belgią. To zaskakujący wynik, szczególnie biorąc pod uwagę warunki, w jakich funkcjonuje irański zespół na tym mundialu. Potencjalny awans do fazy pucharowej turnieju będzie największym sukcesem Irańczyków w historii mistrzostw świata.
Wśród Irańczyków nie można zaobserwować uniwersalnego poparcia dla Egiptu. Choć w obu krajach dominuje islam, to wpisują się one w szerszy podział na kanwie wyznania – szyicki Iran kontra sunnicki Egipt. Kair jest również jednym z mediatorów w wojnie Iranu z USA i Izraelem, ale nie deklaruje się jawnie jako proirański. Wobec tego dla obywateli Iranu liczy się przede wszystkim wynik własnej drużyny. Postrzegają oni spotkanie z Egiptem jako trudny mecz, od którego będzie zależało nie tylko wyjście z grupy, ale także późniejsze rozstawienie w drabince pucharowej.
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Dla irańskiej kadry jest to istotne wyzwanie logistyczne i znaczna niedogodność. Z uwagi na restrykcje, jakimi obłożono reprezentację – takie jak utrudnienia w przemieszczaniu się po USA, ograniczenie wydania wiz, zmiana bazy z Tucson w Arizonie na meksykańską Tijuanę – selekcjoner Amir Ghalenoei nazwał swój zespół najbardziej poszkodowanym w turnieju. W związku z tym irańska federacja piłkarska zapowiedziała złożenie skargi do FIFA dotyczącej niesprawiedliwego traktowania drużyny. Pojawiły się jednak informacje, że na trzeci mecz grupowy władze USA nieco luzują te restrykcje i Irańczycy mogą przybyć do Seattle dzień przed spotkaniem.
Wojna wywarła znaczny wpływ na irańskie społeczeństwo, ale nie przeszkodziła ludności w gromadzeniu się w miejscach publicznych i wspólnym oglądaniu meczów. Z jednej strony udział reprezentacji Iranu w mundialu służy jako przyjemna odskocznia od codziennych problemów, natomiast z drugiej strony impreza stała się dla części ludności kolejnym obszarem sporów na tle politycznym.
Mieszkańcy wyszli na ulice miast, żeby świętować nie tylko podpisanie ustaleń pokojowych, ale także dobre wyniki reprezentacji na mundialu. W irańskich mediach społecznościowych pojawiły się oznaki ulgi, że konflikt nie uległ dalszej eskalacji, choć podkreślano też niepewną przyszłość rozejmu, którego los uzależniony jest od toczących się w Szwajcarii negocjacji.
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Z racji konfliktu zbrojnego władze USA przywróciły przed mundialem ograniczenia wizowe dla obywateli Iranu – kibicom i części sztabu kadry odmówiono wydania wiz oraz cofnięto pulę biletów przeznaczonych dla krajowej federacji piłkarskiej. Na stadionach nie brakuje jednak Irańczyków, choć są oni w głównej mierze członkami miejscowej diaspory lub obywatelami USA o irańskim pochodzeniu. Grupy te opowiadają się przeciwko obecnej władzy w Teheranie, toteż na trybunach można dostrzec flagi Iranu sprzed rewolucji islamskiej.
Temat „meczu dumy” nie jest w Iranie zbywany milczeniem, ale pozostaje na marginesie dyskusji. Stanowisko Teheranu w tej kwestii jest jasne – oficjalne kanały informacyjne uważają otoczkę spotkania za niepotrzebne upolitycznienie imprezy sportowej. Krajowa federacja piłkarska otwarcie zaprotestowała przeciwko oznaczeniu meczu w ten sposób oraz złożyła skargę do FIFA. Światowa federacja odrzuciła jednak protest, bowiem „mecz dumy” nie jest pomysłem FIFA, lecz komitetu organizacyjnego w Seattle – tego samego dnia w mieście odbędzie się parada równości, a piłkarska rywalizacja ma być przedłużeniem świętowania.
Należy zaznaczyć, że to konkretne spotkanie zostało wyznaczone na „mecz dumy” na długo przed startem turnieju, kiedy nie było jeszcze wiadomo, jakie drużyny w nim zagrają. Zupełnym przypadkiem padło akurat na Iran i Egipt. Dla obu państw rywalizacja pod takim hasłem jest niewygodna ze względów politycznych – społeczność LGBTQ+ spotyka się tam z represjami i prawną dyskryminacją.
Kraj skupia się raczej na kwestiach sportowych, a dyskusje dotyczące polskiego arbitra toczą się wyłącznie w obrębie czysto boiskowych zagadnień. Irańskie media podkreślają także międzynarodową renomę Marciniaka i jego doświadczenie w prowadzeniu ważnych meczów na wielkich imprezach.
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