Jeszcze kilka miesięcy temu, po meczach sparingowych, wielu amerykańskich kibiców z niepokojem czekało na mistrzostwa świata, obawiając się wstydu i kompromitacji swojej kadry.
Ten lęk okazał się jednak nieuzasadniony. Reprezentacja USA jest jedną z najefektowniej grających drużyn i już po dwóch meczach może świętować awans do 1/16 finału. Widać, że praca Mauricio Pochettino zaczęła przynosić efekty.
– On, Argentyńczyk, pokazał nam, jacy jesteśmy. Jesteśmy Amerykanami, nie znosimy gów… – opowiada Sebastian Berhalter.
Amerykanom nie przeszkodził w piątek nawet brak kontuzjowanego Christiana Pulisica. Po tym, jak na inaugurację rozbili 4:1 Paragwaj, w drugim spotkaniu pokonali 2:0 Australię.
Scenariusz znów był podobny. Zaczęło się od samobójczego trafienia rywali. Folarin Balogun, autor dwóch goli w pierwszym meczu, uciekł obrońcy, dośrodkował, a australijski obrońca Cameron Burgess interweniował tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.
Balogun jest trudny do upilnowania dla przeciwników i zaczyna wyrastać na jedną z gwiazd turnieju. Amerykanie szukali drugiego gola i znaleźli go jeszcze przed przerwą. Potrzebna była jednak interwencja VAR, po której sędzia oznajmił wszystkim na stadionie, że Alex Freeman nie był na spalonym.
Na trybunach w Seattle ruszyła fiesta. Oglądaliśmy show w amerykańskim stylu. W lożach VIP znów nie brakowało tamtejszych gwiazd sportu, filmu i estrady, które odkrywają, że piłka nożna w najlepszym wydaniu może być tak samo fascynująca jak koszykówka, baseball czy futbol amerykański.
Gospodarzom pozostał w fazie grupowej do rozegrania jeszcze mecz z Turcją w Los Angeles (w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu). Kibice już zacierają ręce, euforia rośnie. Kto wie, może to będzie dla USA najlepszy mundial po drugiej wojnie światowej. Dotąd najdalej Amerykanie dotarli do ćwierćfinału – w Korei i Japonii (2002).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas