Mundial 2026, dzień siódmy. Wyniki meczów

W siódmym dniu mistrzostw świata ostatnie mecze pierwszej serii fazy grupowej. W grupie K Portugalia zmierzy się z wracającą na mundial po ponad pół wieku Demokratyczną Republiką Konga (w 1974 r. grała jako Zair), a debiutujący na imprezie Uzbekistan zagra z Kolumbią. W grupie L Anglia stanie do walki z trzecią drużyna ostatnich MŚ, Chorwacją, a Ghana zagra mecz z Panamą.

