Mistrzostwa Świata 2026. Portugalczyk Cristiano Ronaldo podczas treningu
Portugalia – Demokratyczna Republika Konga, 17.06, godz. 19.00
Anglia – Chorwacja, 17.06, godz. 22.00
Ghana – Panama, 18.06, godz. 1.00
Uzbekistan – Kolumbia, 18.06, godz. 4.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Portugalia
|0
|0
|0-0
|2. Demokratyczna Republika Konga
|0
|0
|0-0
|3. Uzbekistan
|0
|0
|0-0
|4. Kolumbia
|0
|0
|0-0
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Anglia
|0
|0
|0-0
|2. Chorwacja
|0
|0
|0-0
|3. Ghana
|0
|0
|0-0
|4. Panama
|0
|0
|0-0
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