Mecz numer 21

Portugalia – Demokratyczna Republika Konga, 17.06, godz. 19.00

Mecz numer 22

Anglia – Chorwacja, 17.06, godz. 22.00

Mecz numer 23

Ghana – Panama, 18.06, godz. 1.00

Mecz numer 24

Uzbekistan – Kolumbia, 18.06, godz. 4.00

Grupa K

Mecze Punkty Bramki
1. Portugalia 0 0 0-0
2. Demokratyczna Republika Konga 0 0 0-0
3. Uzbekistan 0 0 0-0
4. Kolumbia 0 0 0-0

Grupa L

Mecze Punkty Bramki
1. Anglia 0 0 0-0
2. Chorwacja 0 0 0-0
3. Ghana 0 0 0-0
4. Panama 0 0 0-0