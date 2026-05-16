„Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi” – napisał 37-letni Polak.

„Dziękuję wszystkim, których poznałem w ciągu tych czterech pięknych lat. Szczególne podziękowania dla prezesa Laporty, który dał mi szansę przeżycia tego niewiarygodnego etapu mojej kariery. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya” - zakończył wpis Lewandowski.

Informację tę skomentował na klub FC Barcelona, zamieszczając pożegnanie Lewandowskiego. „Dziękujemy, Robercie, za każdy gol, każdą walkę i każdy magiczny moment w tych barwach” - napisano na profilu FC Barcelona w serwisie Facebook.



Z katalońskim klubem Lewandowski wywalczył także Puchar oraz trzy Superpuchary Hiszpanii.

Cztery lata Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Siedem trofeów w ciągu czterech lat i 119 bramek w 191 oficjalnych występach - to bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Lewandowski był piłkarzem „Dumy Katalonii” od początku sezonu 2022/23. Przechodził do niej z Bayernu Monachium, wciąż u szczytu formy, jako m.in. ośmiokrotny mistrz Niemiec. Niedługo przed zmianą barw po raz piąty z rzędu, a siódmy ogólnie został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy i po raz drugi triumfował w plebiscycie FIFA The Best na najlepszego piłkarza roku na świecie. Miał wówczas 33 lata.

Pierwsze miesiące w nowym zespole nie wskazywały na spadek formy. Lewandowski zdobył w ekstraklasie 23 bramki, był pod tym najlepszy w całej lidze i przyczynił się do wywalczenia przez klub mistrzostwa Hiszpanii.

Choć w pierwszym El Clasico (nie licząc towarzyskiego, przed sezonem), czyli meczu z Realem Madryt, w październiku 2022 roku, miał tylko asystę i musiał pogodzić się z porażką 1:3, już dwa miesiące później w Rijadzie zdobył jedną z bramek i pomógł Barcelonie pokonać odwiecznego rywala w finale Superpucharu Hiszpanii 3:1. Było to pierwsze trofeum Polaka w nowych barwach.

Łącznie zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary i jeden Puchar Króla.

Ostatnie miesiące w wykonaniu Polaka nie były już tak udane. W tym sezonie w w lidze od pierwszej minuty zagrał tylko 15 razy, do tego 14-krotnie wchodził z ławki. W tych 29 występach zdobył 13 bramek.

Według danych serwisu Transfermarkt, w barwach Barcelony rozegrał 191 oficjalnych spotkań: 132 w hiszpańskiej ekstraklasie, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, siedem w Superpucharze Hiszpanii i dwa w Lidze Europy. Zdobył łącznie 119 bramek, co daje średnią 0,62 na mecz.