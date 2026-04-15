Jeżeli rewanżowy mecz Atletico z Barceloną można było nazwać godnym finału, to co dopiero powiedzieć o spotkaniu w Monachium. Zwłaszcza o pierwszej połowie.

O emocje zadbał bramkarz Bayernu Manuel Neuer, który już w 35. sekundzie popełnił katastrofalny błąd, wybijając piłkę wprost pod nogi Ardy Gulera. Nie minęła minuta i Real odrobił straty sprzed tygodnia (1:2).

Bayern zrehabilitował się błyskawicznie, bo wkrótce wyrównał Aleksandar Pavlović. Ale bohaterem tego meczu chciał zostać za wszelką cenę Guler. Z rzutu wolnego posłał piłkę w samo okienko bramki Neuera. Znów szybko odpowiedział jednak Bayern. Harry Kane strzelił swojego 50. gola w tym sezonie (biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki). To nie był jednak koniec i jeszcze przed przerwą trafił Kylian Mbappe.

Długo zanosiło się na dogrywkę, bo oba zespoły w drugiej połowie wyraźnie zwolniły tempo. Ale Bayern w ostatnich minutach poderwał się jeszcze do ataku. Może oddech dała mu czerwona kartka dla Eduardo Camavingi. Chwilę później bramkę zdobył Luis Diaz, a decydujący cios w doliczonym czasie zadał Michael Olise.

Sędzia Slavko Vincić – ten sam, który prowadził spotkanie Szwecja – Polska o mundial i zebrał mnóstwo krytyki – już nie wznawiał meczu. Piłkarze Realu ruszyli do niego z pretensjami, czerwoną kartką ukarany został jeszcze Guler.

Ten wieczór w Monachium był jak zastrzyk adrenaliny. Dla odmiany w Londynie był błogi spokój. Żadnej bramki, żadnej czerwonej kartki. Taki wynik sprawia, że to Arsenal awansował do półfinału i powalczy z Atletico. Nie ma jednak co ukrywać, że wszyscy będą czekać na starcie Bayernu z Paris Saint-Germain.