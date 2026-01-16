Racing Santander to lider drugiej ligi hiszpańskiej, zespół dużo wyżej notowany niż Albacete, które w środę sprawiło sensację, eliminując – po emocjonującym meczu i golu w doliczonym czasie gry – Real Madryt (3:2). Choćby dlatego nie można było lekceważyć rywali.

Królewskim zdarzyła się katastrofa – kilka dni po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii stracili szansę na drugie trofeum. Trenerski debiut Alvaro Arbeloi skończył się klapą, Realowi pozostała walka o mistrzostwo i zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Racing Santander – Barcelona. Jak grał Robert Lewandowski?

Katalończykom wręcz przeciwnie – grają nadal o pełną pulę, choć w Santander złamanie obrony gospodarzy zajęło im dużo czasu. Dopiero w 66. minucie trafił Ferran Torres – po długim prostopadłym podaniu Fermina Lopeza.

Hiszpan wyszedł w podstawowym składzie, dwie minuty po bramce zmienił go Robert Lewandowski. Na boisku pojawili się też Pedri i Raphinha.