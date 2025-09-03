Reklama

W czwartek mecz Holandia – Polska. Jak zabrać im piłkę?

W czwartek Polska zagra z Holandią w eliminacjach mundialu. To jeden z tych rywali, którzy naszym zawodnikom śnią się po nocach.

Publikacja: 03.09.2025 05:27

Cody Gakpo

W holenderskiej kadrze powołanej przez Ronalda Koemana są niemal wszyscy zawodnicy, którzy wówczas pojawili się na murawie. Trzon pozostaje niezmienny: w obronie Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake i Denzel Dumfries, w środku pola Frenkie de Jong, a w ataku Depay i Cody Gakpo.

Foto: REUTERS/Phil Noble

Tomasz Wacławek

Kiedy trzy lata temu polscy piłkarze zremisowali z Holandią (2:2) na tym samym boisku w Rotterdamie, trener przeciwników Louis van Gaal nie krył zaskoczenia i pytał, czemu oni się tak cieszą, skoro wypuścili z rąk zwycięstwo.

To był jeden z lepszych meczów kadry. Polacy prowadzili już 2:0 po bramkach Matty'ego Casha i Piotra Zielińskiego, ale potem w ledwie trzy minuty roztrwonili całą zaliczkę. Pod koniec Memphis Depay nie wykorzystał jeszcze rzutu karnego, więc zdołaliśmy uniknąć porażki.

Kto gra w reprezentacji Holandii?

Z reguły jednak Polacy schodzili pokonani (przegrali 10 z 20 meczów), a od ostatniego zwycięstwa minęło już blisko pół wieku. Przed rokiem podczas Euro też prowadziliśmy po golu Adama Buksy, ale skończyło się porażką 1:2.

Czytaj więcej

Robert Lewandowski
Piłka nożna
Robert Lewandowski przed meczem z Holandią. „Trzeba skupić się na przyszłości, jesteśmy pełni optymizmu"

Na wspomnianych niemieckich mistrzostwach Holendrzy dotarli do półfinału. Przegrali z Anglikami. Eliminacje mundialu zaczęli od wyjazdowego zwycięstwa nad Finlandią (2:0), a później rozbili u siebie Maltę (8:0).

Gdzie obejrzeć mecz Holandia – Polska?

– Nie oszukujmy się, wiemy, kto jest faworytem tej rywalizacji. Każdy pozytywny wynik byłby niespodzianką. Zdaję sobie sprawę, że takie drużyny lubią być w posiadaniu piłki, kontrolować mecz, ale chciałbym, żebyśmy w wielu fragmentach spotkania utrzymywali się przy piłce. Tylko wtedy możemy sobie wykreować dobre sytuacje bramkowe. Tego na pewno będę oczekiwał, tego będziemy próbowali – zapowiada selekcjoner Jan Urban.

Czytaj więcej

Ronald Koeman
Euro 2024
Selekcjoner Holandii o wyniku meczu z Polską: "Powinniśmy prowadzić nawet 4:1 albo 4:2"

Nie ma co liczyć na to, że Holendrzy będą się oszczędzać. – Mecz z Polską traktuję jako najważniejszy w trakcie wrześniowego okna. Zależy nam na wygranej, bo chcemy zapewnić sobie awans jak najszybciej – podkreśla Koeman.

Polskim kibicom pozostaje wierzyć, że optymizm w naszym zespole, o którym mówił Robert Lewandowski, nie zgaśnie już po spotkaniu w Rotterdamie.

Transmisja meczu Holandia – Polska w czwartek o 20.45 w TVP 1

Kadra Holandii

Bramkarze

Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Obrońcy

Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (obaj Inter Mediolan), Jan Paul van Hecke (Brighton), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham)

Pomocnicy

Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus Turyn), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (Tottenham), Sem Steijn, Quinten Timber (obaj Feyenoord)

Napastnicy

Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam)

Źródło: Rzeczpospolita

Piłka Nożna Społeczeństwo Osoby Jan Urban Ronald Koeman mundial reprezentacja Polski

