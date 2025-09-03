Kiedy trzy lata temu polscy piłkarze zremisowali z Holandią (2:2) na tym samym boisku w Rotterdamie, trener przeciwników Louis van Gaal nie krył zaskoczenia i pytał, czemu oni się tak cieszą, skoro wypuścili z rąk zwycięstwo.

To był jeden z lepszych meczów kadry. Polacy prowadzili już 2:0 po bramkach Matty'ego Casha i Piotra Zielińskiego, ale potem w ledwie trzy minuty roztrwonili całą zaliczkę. Pod koniec Memphis Depay nie wykorzystał jeszcze rzutu karnego, więc zdołaliśmy uniknąć porażki.

Kto gra w reprezentacji Holandii?

Z reguły jednak Polacy schodzili pokonani (przegrali 10 z 20 meczów), a od ostatniego zwycięstwa minęło już blisko pół wieku. Przed rokiem podczas Euro też prowadziliśmy po golu Adama Buksy, ale skończyło się porażką 1:2.

W holenderskiej kadrze powołanej przez Ronalda Koemana są niemal wszyscy zawodnicy, którzy wówczas pojawili się na murawie. Trzon pozostaje niezmienny: w obronie Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake i Denzel Dumfries, w środku pola Frenkie de Jong, a w ataku Depay i Cody Gakpo.