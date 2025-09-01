Robert Lewandowski przed meczem z Holandią. „Trzeba skupić się na przyszłości, jesteśmy pełni optymizmu"

W Katowicach ruszyło zgrupowanie kadry przed kluczowymi meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (trzy dni później w Chorzowie).

Reklama Reklama

– Cieszę się, że tu jestem. Zdajemy sobie sprawę, co się wydarzyło w czerwcu, zwłaszcza na boisku. Inne sprawy trzeba już zamknąć i skupić się na przyszłości. Mamy nowe otwarcie, jesteśmy pełni optymizmu. Cały czas wierzymy w awans na mundial – opowiadał Lewandowski.

Robert Lewandowski. „Długie wakacje mi pomogły”

Napastnik Barcelony nie chciał wracać do kwestii kapitańskiej opaski, którą odebrał mu Michał Probierz. Przyznał, że była to dla niego ciężka sytuacja, ale miał sporo czasu, by pomyśleć i wyciągnąć wnioski.

– Długie wakacje pomogły mi poukładać sobie to wszystko w głowie. Wyjątkowe było dla mnie wsparcie kibiców. Powiem szczerze, że byłem nim nawet zszokowany. Spotykałem ludzi na ulicach. To, co mówili, dało mi dużą motywację do działania – przekonywał.