Robert Lewandowski przed meczem z Holandią. „Trzeba skupić się na przyszłości, jesteśmy pełni optymizmu"

Robert Lewandowski
Foto: PAP/Michał Meissner
W Katowicach ruszyło zgrupowanie kadry przed kluczowymi meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (trzy dni później w Chorzowie).
– Cieszę się, że tu jestem. Zdajemy sobie sprawę, co się wydarzyło w czerwcu, zwłaszcza na boisku. Inne sprawy trzeba już zamknąć i skupić się na przyszłości. Mamy nowe otwarcie, jesteśmy pełni optymizmu. Cały czas wierzymy w awans na mundial – opowiadał Lewandowski.
Napastnik Barcelony nie chciał wracać do kwestii kapitańskiej opaski, którą odebrał mu Michał Probierz. Przyznał, że była to dla niego ciężka sytuacja, ale miał sporo czasu, by pomyśleć i wyciągnąć wnioski.
– Długie wakacje pomogły mi poukładać sobie to wszystko w głowie. Wyjątkowe było dla mnie wsparcie kibiców. Powiem szczerze, że byłem nim nawet zszokowany. Spotykałem ludzi na ulicach. To, co mówili, dało mi dużą motywację do działania – przekonywał.
Jak sam podkreśla, przez problemy zdrowotne, miał najdłuższy okres przygotowawczy w karierze. – To może mi pomóc. Czy jestem gotowy na 90 minut w obydwu meczach? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Przekonamy się dopiero na boisku – zaznacza Lewandowski. – Nie ma się co oszukiwać że wypadłem na dwa tygodnie z treningów. Nie miałem presji, żeby po powrocie od razu grać jak najwięcej. Nie muszę się spieszyć. Sezon klubowy jest bardzo długi, meczów mamy bardzo dużo. Nie chcę grać za wszelką cenę. Czasami lepiej postawić na jakość niż na ilość.
Zapytany o powrót Kamila Grosickiego, odpowiedział: – To cały Grosik. Nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Ale zasługuje na grę w reprezentacji, bo jest wiodącą postacią w Ekstraklasie.
Jan Urban, dla którego czwartkowy mecz z Holandią będzie debiutem w roli selekcjonera, nie ukrywał, że czuje już, iż zbliżają się ważne mecze.
– Miałem przyjemność grać w reprezentacji, ale kiedy jesteś po drugiej stronie barykady, emocje jeszcze rosną. Czujesz wielką odpowiedzialność i szukasz różnych rozwiązań. Podoba mi się to. Każdy trener ma swój punkt widzenia. W tak krótkim czasie nie można zrobić wiele. Moim zadaniem jest wyciągnąć z tych zawodników jak najwięcej – przyznał. – Wiemy, kto jest faworytem. Gramy z bardzo mocną reprezentacją, zdajemy sobie sprawę, jak trudne zadanie przed nami. Każdy pozytywny wynik byłby niespodzianką. Chciałbym, byśmy potrafili utrzymać się przy piłce. Tylko tak będziemy w stanie kreować sytuacje bramkowe.
