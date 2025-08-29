Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana, do kadry wraca też Kamil Grosicki

Powrót Lewandowskiego to najważniejsza informacja. Trudno jednak mówić o zaskoczeniu, bo Urban opowiadał w wywiadach, że jeśli tylko Robert będzie zdrowy, dostanie zaproszenie na zgrupowanie. Odzyska też opaskę kapitana, którą odebrał mu Michał Probierz. To właśnie ta decyzja byłego selekcjonera spowodowała, że napastnik Barcelony zrezygnował z gry w kadrze.

Reklama Reklama

„Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani, rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować” – ogłosił Urban.

Pierwsze powołania Jana Urbana. Są niespodzianki

Niespodzianką jest powrót Grosickiego, który w czerwcu pożegnał się z kadrą, choć i on po dymisji Probierza wspominał, że nie wyklucza zmiany decyzji, i jest do dyspozycji Urbana.

Powołania do reprezentacji doczekał się bramkarz Kamil Grabara, który był konsekwentnie pomijany przez byłego selekcjonera. Po dwóch latach wraca obrońca Tomasz Kędziora.