Bramkarz uratował Barcelonę przed porażką, Robert Lewandowski nadal czeka na pierwszego gola

Barcelona pierwszy raz w tym sezonie straciła punkty. Zremisowała na wyjeździe z Rayo Vallecano 1:1, a mogła nawet przegrać, gdyby nie Joan Garcia.

Publikacja: 01.09.2025 04:47

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Wojciech Szczęsny w końcu został zarejestrowany do rozgrywek hiszpańskiej La Ligi, ale w niedzielę wieczorem usiadł na ławce rezerwowych, a w bramce cudów dokonywał Joan Garcia.

24-letni Hiszpan zanotował znakomity występ i zasłużenie otrzymał nagrodę dla MVP meczu. Swoimi interwencjami uchronił drużynę przed porażką.

Kim jest bohater Barcelony Joan Garcia?

Barcelona sprowadziła go latem z Espanyolu za 25 mln euro i były to dobrze zainwestowane pieniądze. W nowym otoczeniu już zyskał mnóstwo sympatyków, ale w starym klubie, którego jest wychowankiem, narobił sobie wrogów. Przed sezonem otrzymywał groźby, musiał zmienić numer telefonu i ograniczyć mocno życie towarzyskie.

Szczęsny, który przedłużył niedawno kontrakt do 2027 roku, dostał mocnego konkurenta i wygląda na to, że częściej będziemy oglądać go na ławce. Podobnie jak Roberta Lewandowskiego.

Kapitan reprezentacji Polski znów zaczął spotkanie jako rezerwowy. W niedzielę wszedł na boisko na kilkanaście minut, zastępując Ferrana Torresa. Rywale jednak skutecznie go pilnowali i nie zdążył niczym się wyróżnić.

Kiedy Barcelona wróci na Camp Nou?

Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok już wiedzą, że jesienne mecze z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji będą poważnym wyzwaniem. Może nawet większym, niż zakładali.

Czytaj więcej

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban (z prawej) ze swym asystentem Jackiem Magierą przed rewan
Piłka nożna
Zaczyna się zgrupowanie kadry. Pora otworzyć nowy rozdział

Barcelonie, przyzwyczajonej do technicznej gry, nie pomagał z pewnością fatalny stan murawy. Zawodnikom Hansiego Flicka przyda się teraz przerwa na eliminacje mistrzostw świata 2026. Za dwa tygodnie podejmą Valencię – wszystko wskazuje na to, że na Estadi Johan Cruyff, bo remontowane Camp Nou nadal nie jest gotowe do użytku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Kluby piłkarskie FC Barcelona

