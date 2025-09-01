Aktualizacja: 01.09.2025 11:31 Publikacja: 01.09.2025 04:47
Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny w końcu został zarejestrowany do rozgrywek hiszpańskiej La Ligi, ale w niedzielę wieczorem usiadł na ławce rezerwowych, a w bramce cudów dokonywał Joan Garcia.
24-letni Hiszpan zanotował znakomity występ i zasłużenie otrzymał nagrodę dla MVP meczu. Swoimi interwencjami uchronił drużynę przed porażką.
Barcelona sprowadziła go latem z Espanyolu za 25 mln euro i były to dobrze zainwestowane pieniądze. W nowym otoczeniu już zyskał mnóstwo sympatyków, ale w starym klubie, którego jest wychowankiem, narobił sobie wrogów. Przed sezonem otrzymywał groźby, musiał zmienić numer telefonu i ograniczyć mocno życie towarzyskie.
Szczęsny, który przedłużył niedawno kontrakt do 2027 roku, dostał mocnego konkurenta i wygląda na to, że częściej będziemy oglądać go na ławce. Podobnie jak Roberta Lewandowskiego.
Kapitan reprezentacji Polski znów zaczął spotkanie jako rezerwowy. W niedzielę wszedł na boisko na kilkanaście minut, zastępując Ferrana Torresa. Rywale jednak skutecznie go pilnowali i nie zdążył niczym się wyróżnić.
Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok już wiedzą, że jesienne mecze z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji będą poważnym wyzwaniem. Może nawet większym, niż zakładali.
Barcelonie, przyzwyczajonej do technicznej gry, nie pomagał z pewnością fatalny stan murawy. Zawodnikom Hansiego Flicka przyda się teraz przerwa na eliminacje mistrzostw świata 2026. Za dwa tygodnie podejmą Valencię – wszystko wskazuje na to, że na Estadi Johan Cruyff, bo remontowane Camp Nou nadal nie jest gotowe do użytku.
