Wojciech Szczęsny w końcu został zarejestrowany do rozgrywek hiszpańskiej La Ligi, ale w niedzielę wieczorem usiadł na ławce rezerwowych, a w bramce cudów dokonywał Joan Garcia.

Reklama Reklama

24-letni Hiszpan zanotował znakomity występ i zasłużenie otrzymał nagrodę dla MVP meczu. Swoimi interwencjami uchronił drużynę przed porażką.

Kim jest bohater Barcelony Joan Garcia?

Barcelona sprowadziła go latem z Espanyolu za 25 mln euro i były to dobrze zainwestowane pieniądze. W nowym otoczeniu już zyskał mnóstwo sympatyków, ale w starym klubie, którego jest wychowankiem, narobił sobie wrogów. Przed sezonem otrzymywał groźby, musiał zmienić numer telefonu i ograniczyć mocno życie towarzyskie.

Szczęsny, który przedłużył niedawno kontrakt do 2027 roku, dostał mocnego konkurenta i wygląda na to, że częściej będziemy oglądać go na ławce. Podobnie jak Roberta Lewandowskiego.