Co się dzieje z Kylianem Mbappe? Gwiazdor Realu wyszedł ze szpitala, ale nie wiadomo, kiedy zagra

Francuz nie ma ostatnio szczęścia do wielkich turniejów, bo przecież rok temu podczas Euro 2024 złamał nos. Opuścił wówczas jedno spotkanie fazy grupowej, a później musiał grać w specjalnej masce.

Klubowe mistrzostwa świata. Kiedy zagra Kylian Mbappe?

Teraz znów dopadł go pech. Zaczęło się od gorączki. Według madryckiej “Marki” napastnik Realu był tak osłabiony, że nie mógł wziąć udziału w oficjalnej sesji zdjęciowej, ani powitać prezesa klubu Florentino Pereza po jego przylocie do Stanów Zjednoczonych.

Trwa wyścig z czasem, by postawić Mbappe na nogi. Liczą na to nie tylko kibice Królewskich, ale także ci w Ameryce, którzy - nie ma co ukrywać - przychodzą na stadiony głównie po to, by zobaczyć w akcji gwiazdy, które na co dzień mogą oglądać tylko w telewizji.

Transmisje z klubowych mistrzostw świata na platformie DAZN