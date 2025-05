Łukasz Zjawiński wspólnie z Angelem Rodado z Wisły Kraków jest najlepszym strzelcem I ligi. Zostanie na następny sezon?

Ma rok kontraktu. Zobaczymy, gdzie będzie Polonia po barażach. Umówiliśmy się, że wtedy porozmawiamy, co dalej. Łukasz jest wobec nas lojalny. Jestem zawsze za tym, żeby sytuacja była jasna. W ubiegłym roku Bartosz Biedrzycki błagał mnie o transfer do Cracovii. Nasz dyrektor sportowy mówił, żeby go nie puszczać, ja uważałem, że nie należy na siłę trzymać piłkarza. Pięć lat temu podobna sytuacja miała miejsce ze Sławomirem Abramowiczem. Jego tata prosił nas, żebyśmy zezwolili na transfer do Jagiellonii, zgodziłem się mimo oporów dyrektora sportowego. Teraz nie chciałbym jednak tracić najważniejszych zawodników.

Czy ważniejsze są dla pana wybory prezydenckie w Polsce, w której pan mieszka od ponad 20 lat, czy w pana ojczyźnie – we Francji?

Kiedy jest mecz Francja – Polska, wszystkie moje dzieci kibicują Polsce, ja Francji, ale jak „Trójkolorowi” przegrają i tak się cieszę. Bardzo mocno kocham Polskę. Czuję się dobrze w obu krajach. W niedzielę będę głosował na pana Trzaskowskiego, bo mimo jego braku wsparcia w tematach dotyczących Polonii, wolę jego na tym stanowisku niż kandydata PiS-u.

Czym ujęła pana Polska?

To dużo bardziej dynamiczny kraj. W ostatnich 20 latach rozwinęła się w sposób nieprawdopodobny, w przeciwieństwie do Francji. Tam istnieje za dużo obciążeń socjalnych, podatki są za wysokie, a biurokracja rozrośnięta. Kraj jest piękny, ze wspaniałym klimatem, bez takich obciążeń historycznych, ale obecnie bardzo źle zarządzany. Nie miałbym takich warunków do rozwoju swojej firmy jak tutaj w Polsce. Nie chciałbym, żeby Polska poszła śladem Francji, ale pozostała krajem o liberalnych przepisach na wzór Irlandii, Holandii, a nie takich – bardzo socjalistycznych – jak Francja.

A trudności z prowadzeniem w Polsce sportowej firmy, jaką jest Polonia, nie zmieniają tej przychylnej opinii?

Odniosłem z Polonią kilka sukcesów. Pięć lat temu, kiedy kupiłem klub, był bliski bankructwa i spadku z III ligi, zastałem tu kilku zawodników, jednego trenera, ubogą administrację, słabe marketing i social media. Dziś gramy dwie ligi wyżej, mamy rozbudowany sztab trenerski, kilku wartościowych piłkarzy, walczymy o Ekstraklasę. To wszystko dało mi ogromnie dużo satysfakcji, ale nie chcę się zatrzymywać. Ja jestem prosty gość. Nie potrzebuję zegarka za kilka tysięcy euro, do przemieszczania się po mieście wystarczy mi skuter, nie chcę być najbogatszym człowiekiem na cmentarzu, chcę wydać wszystko, dopóki żyję. Mogę zainwestować w Polonię nawet 100 milionów złotych, a jeżeli miasto pozwoli mi budować stadion, kilkaset milionów więcej. Nie boję się tych pieniędzy stracić. Liczy się dla mnie sens tego projektu, spełnienie marzenia, żeby zbudować klub, który będzie odnosił sukcesy w Polsce i Europie. Walczę dalej.