Pod względem liczb to był jego najlepszy sezon w Barcelonie. Kończy go z 42 golami. Złożyło się na to 27 trafień w La Lidze, 11 w Lidze Mistrzów, trzy w Pucharze Króla i jedno w Superpucharze Hiszpanii. Dla porównania w pierwszym sezonie w Katalonii zdobył 33 bramki, w drugim – 26.

Robert Lewandowski. „Sezon prawie idealny”

- Dla mnie najważniejsze są tytuły, które wywalczyłem z drużyną - przyznał Lewandowski, dodając, że był to sezon prawie idealny.

Barcelona wróciła na hiszpański tron, zdobyła Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w Champions League, ale Lewandowski doczekał się kolejnego indywidualnego rekordu i w listopadzie przekroczył w tych rozgrywkach barierę stu goli.

O perfekcyjnym finale sezonu mówił też trener Hansi Flick, który w niedzielę wystawił nieoczekiwanie w bramce Inakiego Penę, choć wydawało się, że do końca bronił będzie już Marc-Andre ter Stegen.

Piłkarze Barcelony nie muszą jechać do Stanów Zjednoczonych na klubowe mistrzostwa świata, w klubie stawią się dopiero 13 lipca na badaniach. Część z nich będzie więc miała długie wakacje, ale większość czekają jeszcze obowiązki reprezentacyjne – mecze eliminacji mundialu i Final Four Ligi Narodów.