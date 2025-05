Liga Mistrzów. Barcelona z piekła do nieba i z powrotem, Inter pierwszym finalistą

Hansi Flick miał prawo być zdenerwowany, ale przyzwyczaił się, że jego drużyna potrafi wyjść z każdych tarapatów. W drugiej połowie wystarczyło jej sześć minut, by wróciła do gry. Dwa razy asystował Gerard Martin, a obrona Interu wyraźnie zaspała. Eric Garcia i Dani Olmo mieli mnóstwo czasu i miejsca, by przymierzyć się do strzału.

Liga Mistrzów. Kto finałowym rywalem Interu?

Zabawa zaczynała się od nowa. Pachniało dogrywką, choć Katalończycy byli zdeterminowani, by rozstrzygnąć ten hit w regulaminowych 90 minutach. Kiedy w końcówce 13. bramkę w Lidze Mistrzów zdobył Raphinha, mogli czuć się finalistami. Ale Inter zdecydował się na jeszcze jeden zryw i w doliczonym czasie uderzeniem pod poprzeczkę Szczęsnego zaskoczył Francesco Acerbi.

Dogrywka była konieczna, a w niej czekał kolejny rollercoaster emocji i zwrot akcji. Tym razem to Davide Frattesi wykorzystał bierność obrońców Barcelony i precyzyjnym strzałem pokonał Szczęsnego.

Frattesi pojawił się na murawie w 79. minucie, razem z Zielińskim. Na boisku było już w sumie trzech polskich piłkarzy, bo z ławki wstał także wracający po kontuzji Lewandowski. Miał swoje szanse w dogrywce, ale posłał piłkę nad poprzeczką.

Barcelona nie zdołała doprowadzić do karnych, nie awansowała do finału i pozostała jej walka o mistrzostwo Hiszpanii. Inter może już przygotowywać się do gry o trofeum. Kto będzie jego rywalem, dowiemy się w środę wieczorem. Paris Saint-Germain będzie bronić przed własną publicznością jednobramkowej zaliczki w rewanżu z Arsenalem.