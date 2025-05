Inter - Barcelona o finał Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski gotowy do gry

Szczęsny miał więc bardzo pracowity wieczór, ale w miniony weekend zbierał siły. W ligowym spotkaniu z Valladolid (2:1) bronił Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wrócił po poważnej kontuzji kolana, ale trener Hansi Flick już wcześniej zapowiedział, że w Lidze Mistrzów zmian nie będzie. Numerem jeden pozostanie Szczęsny, więc to on zagra również w przypadku awansu do finału.

Półfinały Ligi Mistrzów. Gdzie obejrzeć rewanże?

Szybciej niż prognozowano wyleczył się Lewandowski. Polak miał być gotowy na niedzielne El Clasico, ale trenował już z drużyną i poleciał do Mediolanu. Kataloński “Mundo Deportivo” pisze o nim, że będzie “tajną bronią” i “asem w rękawie Flicka” na mecz z Interem, ale w podstawowym składzie znajdzie się Ferran Torres.

Lewandowski poluje na setną bramkę w Barcelonie. Nadal liczy się także w wyścigu o koronę króla strzelców Ligi Mistrzów. Ma 11 goli, ustępuje tylko Serhou Guirassy'emu (13) z Borussii Dortmund, który nie powiększy już swojego dorobku, oraz koledze z zespołu Raphinhi (12).

Pewniakiem do gry od pierwszej minuty z Polaków jest więc tylko Szczęsny. Zieliński i Zalewski raczej też zaczną spotkanie na ławce rezerwowych. Wiele wskazuje, że Interowi będzie mógł pomóc Lautaro Martinez, który nie dokończył meczu w Barcelonie. A to oznacza, że Szczęsny znów musi się przygotować na to, że pracy we wtorek mu nie zabraknie.

LIGA MISTRZÓW. PÓŁFINAŁY – REWANŻE

Wtorek