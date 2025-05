Siłę wstrząsów mierzyli, we współpracy z klubem, dr Antoine Septier, dr Farnaz Kamranzad i prof. Ben Edwards z Departamentu Nauk o Ziemi, Oceanach i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Liverpoolu.

– Podobnie jak naturalne trzęsienia ziemi, gole wywołały fale wstrząsów, spowodowane czystą pasją kibiców Liverpoolu – mówił prof. Ben Edwards. – Ich entuzjazm był tak wielki, że dosłownie pozwalał na poruszenie ziemi – dodał.

Liverpool-Tottenham 5:1: Pięć wstrząsów po pięciu golach dla Liverpoolu

Mecz z Tottenhamem śledziło z trybun 60 415 fanów. Oprócz wstrząsu o magnitudzie 1,74 wywołali oni również wstrząs o magnitudzie 1,6 po golu Mo Salaha, wstrząs o magnitudzie 1,35 po golu samobójczym strzelonym przez piłkarza Tottenhamu, wstrząs o magnitudzie 1,03 po golu Cody’ego Gakpo i wstrząs o magnitudzie 0,64 po wyrównującym golu Luisa Diaza.

20 Tyle razy Liverpool był mistrzem Anglii

Dr Kamranzad podkreśliła, że chociaż wstrząsy były zbyt słabe, by odczuwali je piłkarze na stadionie, to jednak były na tyle silne, by pozostawić „jasny i trwały ślad na Anfield”. – Każde świętowanie (gola) pozostawia ślad pod naszymi stopami, sejsmiczny odcisk palca zbiorowej radości, zapisany w pamięci Ziemi na długo po końcowym gwizdku – dodała.