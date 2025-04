Bodo/Glimt. Wyrzut sumienia polskich klubów

Bodo/Glimt gra od wielu lat jednym systemem taktycznym, co pozwala łatwiej dobierać do stylu zawodników, a trenerom z akademii wychowywać kolejne roczniki piłkarzy, którzy wiedzą, czego się od nich wymaga. Do tego klub nie szuka gwiazd, ale raczej młodych piłkarzy z potencjałem, którzy się na miejscu rozwiną i zostaną sprzedani za większe pieniądze.

Oczywiście, Alberta Gronbaeka kupiono za niemal pięć milionów euro, a następnie sprzedano za 15 mln. To nie był jednorazowy przypadek, bo Norwegowie regularnie sprzedają swoich piłkarzy za duże pieniądze. W tym czasie w Polsce wciąż wrażenie robią piłkarze kupieni za około 2 mln euro (Patrik Walemark do Lecha, Ruben Vinagre do Legii), czy sprzedani za 10 mln euro jak Ernest Muci do Besiktasu Stambuł.

Z kim Bodo/Glimt zagra o finał Ligi Europy?

Norwegowie zapewniają, że pieniędzy starają się nie przejadać i inwestują w stadion, odnowę biologiczną, dział marketingu i skauting. Przeczesują rynek afrykański, bo w tamtym regionie świata zawsze znajdzie się jakiś talent, którego nie wyłowili potentaci. Coraz ważniejsza jest akademia, do której ściągają talenty z regionu, a nawet z Polski – niedawno profesjonalny kontrakt z klubem podpisał 17-letni Eryk Łukaszka.

Podkupują też piłkarzy i trenerów od lokalnych rywali. Asystentem Knutsena niedawno został Gaute Helstrup z trzeciego w ligowej tabeli Tromso.

To wzburzyło kibiców lokalnego rywala. Publicznie powiedział o tym Erik Valnes, mistrz olimpijski w biegach narciarskich, pochodzący z Tromso, cytowany przez serwis dagsavisen.no. Bodo/Glimt rośnie w siłę, ale jednocześnie osłabia inny klub zza koła podbiegunowego. Do tej pory Valnes trzymał też kciuki za inny klub z północy Norwegii, ale po tym, jak Bodo zaczęło rozpychać się łokciami, przestał oglądać ich mecze. Ta część kraju zawsze czuła swoją odrębność, a kiedyś drużyny piłkarskie nie były dopuszczane do rywalizacji w lidze.