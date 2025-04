W sobotę Barcelona - Real o Puchar Króla. Katalończyków zainspirować ma Michael Jordan

W Madrycie sobotni finał traktują bardzo poważnie. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów nie chcą przeżyć kolejnego rozczarowania i zostać z pustymi rękami. - Nie jest miło patrzeć na to, co dzieje się wokół Ancelottiego. Carlo to dżentelmen, jeden z najlepszych trenerów na świecie, darzę go wielkim szacunkiem i cieszę się, że znów się spotkamy - przyznaje Flick.

Barcelona nadal walczy o wszystkie trofea

Barcelona wciąż bije się o wszystkie trofea, a przypominać piłkarzom o celu mają przygotowane przez Flicka motywacyjne hasła, które pojawiły się na ścianach ośrodka treningowego. To m.in. cytaty z Michaela Jordana.

Katalończycy mają szansę przejść do historii, a przyczynić się do tego może Wojciech Szczęsny. Nie jest już wprawdzie niepokonany, przestał być nazywany talizmanem chroniącym zespół przed porażkami, ale tylko jedna przegrana w 25 meczach to nadal imponujący wynik. Tym bardziej, że w ponad połowie z tych spotkań (13) zachował czyste konto.

Poprzedniego starcia z Realem - w Dżuddzie - nie wspomina jednak dobrze, bo w 56. minucie dostał czerwoną kartkę. Polak wyszedł przed pole karne i w sytuacji sam na sam sfaulował Mbappe. Na szczęście nie miało to negatywnych konsekwencji dla drużyny. Barcelona prowadziła już wówczas 5:1 i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii.

Dziennik “Mundo Deportivo” zauważa, że Flick nie przegrał w swojej karierze żadnego z finałów. Seria sześciu zwycięstw w roli pierwszego trenera zaczęła się w 2020 roku, kiedy zdobył z Bayernem Monachium Puchar Niemiec. Później był m.in. triumf w Lidze Mistrzów, Superpucharze Europy i klubowych mistrzostwach świata. Z Barceloną wywalczył na razie wspomniany Superpuchar, ale za kilka tygodni jego CV może wyglądać jeszcze bardziej okazale.