Robert Lewandowski kontuzjowany. Czy opuści El Clasico?

Lewandowski nie zdołał strzelić w sobotę setnego gola w barwach Barcelony. Zwycięstwo nad Celtą zapewnił w doliczonym czasie gry Raphinha, wykorzystując rzut karny.

Barcelona składa skargę na terminarz

- Jestem naprawdę zadowolony z naszej reakcji po tym, jak przegrywaliśmy 1:3. Podoba mi się mentalność mojego zespołu, on nigdy się nie poddaje - podkreślał Flick, który napięty kalendarz Barcelony nazwał żartem.

- Nie widziałem tego nigdzie indziej, to się zdarza tylko w lidze hiszpańskiej. Chciałbym zobaczyć tego gościa, który jest za to odpowiedzialny. Nie ma pojęcia, co oznacza dla zawodników możliwość dłuższego odpoczynku - denerwował się Flick jeszcze przed meczem z Celtą. Klub złoży w tej sprawie skargę.

“Władze hiszpańskiej piłki powinny zachować większą wyrozumiałość w przypadku drużyn, które - podobnie jak nasza - uczestniczą nadal we wszystkich rozgrywkach” - napisano w uzasadnieniu.