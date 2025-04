Liga Mistrzów. Czy Real Madryt opuści w środę tron?

– Odkąd dołączyliśmy do Realu, uczono nas, by nigdy się nie poddawać, i to zawsze było w naszej krwi. Tak jest od wielu lat i oprócz DNA to ciężka praca, pokora, codzienne poświęcenie i wsparcie kibiców. Mam wielką wiarę, że im się uda – przekonuje w rozmowie z ESPN Marcelo, były obrońca Królewskich.

Kim jest Declan Rice?

Do piłkarskiego czyśćca zesłał Real Declan Rice. Anglik zdobył dwie efektowne bramki z rzutów wolnych i został pierwszym zawodnikiem, który dokonał tego w jednym meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

– Tak naprawdę nie miałem czasu, żeby usiąść i przemyśleć to, co właśnie zrobiłem, i w jaki sposób strzeliłem te gole. Myślę, że minie sporo czasu, zanim to do mnie dotrze – opowiadał Rice.

Urodził się i wychował w Londynie, ale mógł grać dla Chelsea. Spędził osiem lat w tamtejszej akademii, ale nie poznali się na jego talencie i przeszedł do West Hamu, który dał mu szansę na debiut w Premier League i z którym triumfował w Lidze Konferencji (2023).

Krótko po tym sukcesie dołączył za 105 mln funtów do Arsenalu. To był największy transfer w historii Kanonierów i piąty najwyższy w Premier League. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Rice wart był tych pieniędzy.