Liga Mistrzów. Wieczór pełen emocji, Barcelona i PSG półfinale

Przed spotkaniem w Birmingham organizatorzy zaliczyli wpadkę. Zamiast hymnu Ligi Mistrzów odegrali hymn Ligi Konferencji, czyli rozgrywek, w których Aston Villa rywalizowała w zeszłym sezonie i dotarła do półfinału.

Liga Mistrzów. Kiedy poznamy pary półfinałowe?

Aston Villa w Champions League debiutuje, ale w jej przypadku trudno mówić o jakiejkolwiek tremie. We wtorek już po pół godzinie przegrywała z PSG 0:2, w dwumeczu 1:5 i wydawało się, że sprawa awansu jest ostatecznie przesądzona.

Paryżanie chyba za wcześnie uwierzyli, że są w półfinale i niewiele brakowało, by zostali za to ukarani. Gospodarze – z Matty'm Cashem w składzie – w kolejne pół godziny strzelili trzy gole, tylko jeden dzielił ich od dogrywki. Walczyli o to trafienie do samego końca.

W półfinale PSG zagra ze zwycięzcą rywalizacji Real - Arsenal (0:3 w pierwszym spotkaniu), a Barcelona zmierzy się z Interem lub Bayernem (2:1).

LIGA MISTRZÓW

ĆWIERĆFINAŁY - REWANŻE