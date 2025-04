Liga Mistrzów. Pokaz siły Barcelony, Robert Lewandowski bezlitosny dla byłej drużyny

Lewandowski nie ma litości dla zespołu, w którym zaczynał zagraniczną część swojej kariery. W 28 meczach przeciw Borussii trafiał 29-krotnie, ale w środę pierwszy raz dokonał tego w barwach Barcelony. Wojciech Szczęsny miał spokojny wieczór i zachował czyste konto.

PSG bliżej półfinału Ligi Mistrzów

Bliżej półfinału jest także Paris Saint-Germain, które pokonało 3:1 Aston Villę. Obecny na trybunach książę William cieszył się z prowadzenia angielskiej drużyny tylko kilka minut.

Gospodarze zabrali się do pracy, bo obroniony tytuł mistrzowski to za mało, by uznać sezon za satysfakcjonujący. Wygranie Ligi Mistrzów to w Paryżu obsesja.

Kto wie, może 31 maja w Monachium zobaczymy finał Barcelona – PSG. To byłaby niezła piłkarska uczta.

LIGA MISTRZÓW - ĆWIERĆFINAŁY

Barcelona - Borussia Dortmund 4:0