Każdy chce zagrać w Monachium

Królewscy piąty raz z rzędu zmierzą się w ćwierćfinale z przeciwnikiem z Anglii (Liverpool, dwukrotnie Chelsea, Manchester City) i żadnej z tych rywalizacji nie przegrał.

W Londynie z sentymentem wspominają zwycięstwo Arsenalu nad Realem w 1/8 finału w 2006 roku. – To z pewnością inspiracja, zwłaszcza ze względu na to, co osiągnęło tamto pokolenie (Kanonierzy dotarli wówczas do finału – przyp. red.) – przyznaje trener Mikel Arteta. – Minęło 20 lat. Dla nas to świetna okazja, aby napisać własną historię. Czy to najważniejszy mecz w mojej karierze szkoleniowej? W stu procentach. Po to przyszedłem do piłki, do trenowania, a zwłaszcza do tego klubu.

Dla takich wieczorów do Londynu przeniósł się także Jakub Kiwior. Polski obrońca nie jest pierwszym wyborem Artety, ale kontuzji doznał Brazylijczyk Gabriel i wygląda na to, że zastąpi go właśnie Kiwior. Tak było w miniony weekend w spotkaniu ligowym z Evertonem (1:1), za które Polak zebrał dobre opinie.

Pożegnanie lidera

Trofeum chce zdobyć każdy, ale w tym sezonie najbardziej zależy na tym chyba Bayernowi. Finał odbędzie się bowiem w Monachium.

Podnieść puchar na własnym stadionie – to szczególna motywacja. Jednej takiej szansy Bawarczycy już nie wykorzystali. W 2012 roku przegrali na Allianz Arenie po rzutach karnych z Chelsea.

Teraz wierzą w szczęśliwe zakończenie, ale najpierw muszą pokonać Inter. To powtórka finału z 2010 roku, jednak tamto spotkanie z piłkarzy pamięta jeszcze tylko Thomas Mueller.