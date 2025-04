Mats Hummels kończy karierę. „Stał się wzorem do naśladowania dla całego pokolenia obrońców”

- Walczę z emocjami. Nadszedł moment, którego żaden piłkarz nie może uniknąć. Po 18 latach, w których futbol dał mi tak wiele, postanowiłem po tym sezonie zakończyć karierę. Będzie mi tego wszystkiego bardzo brakowało - ogłosił Hummels w trwającym cztery i pół minuty pożegnalnym nagraniu.

W grudniu obchodził 36. urodziny. Jest wychowankiem Bayernu, ale całe swoje piłkarskie życie dzielił między Monachium a Dortmundem. Nigdy nie wygrał jednak Ligi Mistrzów, bo tak się złożyło, że gdy Bayern podnosił trofeum, on występował w Borussii. W jej barwach przegrał dwa finały (2013, 2024) - pierwszy z Bayernem, drugi z Realem Madryt.

Kiedy Mats Hummels rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Niemiec?

Był przy ostatnich sukcesach reprezentacji Niemiec. Pomógł jej zdobyć mistrzostwo świata w Brazylii (2014), strzelił jedynego gola w ćwierćfinale z Francją. Dwukrotnie dotarł do półfinałów Euro (2012, 2016). Ale przeżył też klęskę na mundialu w Rosji (2018), cztery lata później nie poleciał do Kataru, zabrakło go również w kadrze na Euro 2024 rozgrywane w ojczyźnie. Ostatni występ w drużynie narodowej zanotował w listopadzie 2023 roku - porażka w towarzyskim meczu z Austrią (0:2).

Przed rokiem rozstał się z Borussią. Szukał klubu i dopiero we wrześniu podpisał kontrakt z Romą. Coraz bardziej odczuwał jednak upływ czasu. Rozegrał 12 spotkań w Serie A, pięć w Lidze Europy i jedno w Pucharze Włoch.