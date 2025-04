Niespodzianki nie było. O Puchar Polski zagrają Pogoń Szczecin i Legia Warszawa

Oba półfinałowe mecze miały jednostronny przebieg. We wtorek Pogoń pokonała w Niepołomicach Puszczę 3:0, w środę Legia rozbiła w Chorzowie Ruch 5:0.

- Dziś jest akurat rocznica śmierci Jana Pawła II. Mam tatuaż papieża na ręce i to przyniosło mi szczęście. Jestem osobą wierzącą i wierzę w takie momenty. Finał Legia - Pogoń był wymarzony - opowiadał przed kamerami TVP Sport Paweł Wszołek, który na Stadionie Śląskim zdobył jedną z bramek.

Pogoń - Legia. Puchar Polski szansą na Ligę Europy

Trener Legii Goncalo Feio cieszył się z czystego konta i awansu, ale zaznaczał, że to spotkanie nie było tak łatwe, jak wskazuje na to wynik. - Jestem zadowolony i dumny z wykonanej pracy. Dla kibiców, którzy pojawią się na Stadionie Narodowym, to będzie kapitalny mecz i reklama dla polskiej piłki. Spotkają się dwie drużyny umiejące tworzyć widowisko. Takiego finału wszyscy mogą się spodziewać - obiecuje Portugalczyk.

Legia i Pogoń są sąsiadami w tabeli Ekstraklasy. Wyżej - na czwartej pozycji - jest zespół ze Szczecina. Grali ze sobą w poprzedni piątek. Przy Łazienkowskiej był bezbramkowy remis. We wrześniu w Szczecinie zwyciężyli gospodarze (1:0).