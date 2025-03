Barcelona miała problemy ze skutecznością. Na ratunek przyszedł Robert Lewandowski

Mimo ogromnej przewagi w całym meczu Katalończycy wyszli na prowadzenie dopiero tuż przerwą. I to dzięki samobójczemu trafieniu Ladislava Krejciego - po dośrodkowaniu Lamine Yamala z rzutu wolnego piłka odbiła się od ręki czeskiego obrońcy i wpadła do bramki. Potem Girona zdołała jednak wyrównać. Sygnał do ataku wysłał Lewandowski, a wynik ustalił Ferran Torres.

Teraz Puchar Króla. Kiedy mecz Atletico - Barcelona?

Kalendarz nie daje chwili oddechu, dlatego Hansi Flick musi zarządzać umiejętnie siłami swoich zawodników. Znów nie wystąpił m.in. Raphinha, który dopiero co wrócił z Ameryki Południowej. Katalończycy w czwartek rozegrali zaległe spotkanie z Osasuną Pampeluna (3:0), a już w środę jadą do Madrytu na rewanż z Atletico (4:4) w półfinale Pucharu Króla.

- Nie jesteśmy robotami. Też potrzebujemy odpoczynku - apelował Jules Kounde, a wciśnięcie meczu z Osasuną między obowiązki reprezentacyjne a następną kolejkę ligową nazwał “brakiem szacunku dla klubów i piłkarzy”.