Molde ma za sobą dopiero dwa spotkania w tym roku - w play-offach Ligi Konferencji (z Shamrock Rovers, awans po rzutach karnych), bo w Norwegii gra się systemem wiosna-jesień. Legia przez baraże przebijać się nie musiała.

Jagiellonia - Cercle Brugge. Kto faworytem?

Jagiellonia, która wygrała dwumecz z FK Bačka Topola (6:2), teraz zmierzy się z Cercle Brugge, czyli drużyną, która w ostatniej rundzie eliminacji pokonała Wisłę Kraków. W Polsce zwyciężyła aż 6:1, do rewanżu przystąpiła więc rozluźniona i przegrała 1:4.

- Uważam, że to dwumecz, przed którym nie ma zdecydowanego faworyta. I te dwa spotkania pokażą faktycznie, na jakim poziomie są obydwa zespoły, jak można porównać dzisiaj ligę polską do belgijskiej. Mieliśmy już mecze nieoczywiste, gdzie wszyscy twierdzili, że przegramy, a okazywało się, że potrafiliśmy wychodzić z nich zwycięsko i to z ekipami bardziej od nas doświadczonymi i silniejszymi, przynajmniej na papierze - mówi trener Adrian Siemieniec.

W przypadku awansu Jagiellonia zagra z lepszym z pary Betis Sewilla - Vitória Guimarães.