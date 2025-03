Dobry wujek i generał powalczą o ćwierćfinał Ligi Mistrzów

To nie znaczy, że Ancelotti nie potrafi się zdenerwować i wstrząsnąć szatnią. Ostatnio powodów do zmartwień mu nie brakuje. W sobotę Real wypuścił z rąk zwycięstwo nad Betisem Sewilla (1:2). W ostatnich pięciu meczach ligi hiszpańskiej na 15 możliwych punktów zdobył 5 i stracił kontakt z Barceloną. Teraz to on musi gonić.

– Tak grając, nikogo nie pokonamy. Jeśli to się powtórzy we wtorek, to przegramy. Ta porażka powinna nas obudzić. Wydawało się, że w ostatnich kilku spotkaniach drużyna była bardziej zorganizowana i zwarta, ale dzisiaj tego nie pokazaliśmy. To był zły mecz – nie ukrywał Ancelotti.

Simeone uważa, że nie zawsze wygrywają najlepsi, czasem ci bardziej zdeterminowani. „W życiu trzeba wierzyć” – to jego motto, które próbuje zaszczepić piłkarzom.

– Kiedy decydujesz się zostać trenerem, chcesz się mierzyć z najsilniejszymi przeciwnikami i zdobywać wszystkie trofea – podkreśla Simeone. – Jak podejdę do rywalizacji z Realem? Z wielkim entuzjazmem, jakby to był mój pierwszy dzień w Atletico, z zamiarem poprowadzenia zespołu do ważnego miejsca w Europie.

