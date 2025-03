Barcelona zabawiła się z Baskami. Robert Lewandowski przypieczętował zwycięstwo

Chwilę później Polak mógł już świętować. Tym razem to Ronald Araujo strzelał, a Lewandowski zmienił tor lotu piłki i ustalił wynik na 4:0. To jego 21. bramka w lidze - 34., licząc wszystkie rozgrywki. Lepszych statystyk w Barcelonie nie miał.

W debiutanckim sezonie uzbierał łącznie 33 gole. Potrzebował na to 46 meczów. Do poprawienia rekordu wystarczyło mu teraz 37 spotkań, a przed nim jeszcze co najmniej 15 meczów.

Kiedy mecz Benfica - Barcelona?

Barcelona odzyskała pozycję lidera ligi hiszpańskiej, na którą w sobotę wskoczyło na chwilę Atletico, wygrywając 1:0 z Athletikiem Bilbao. Zespół Diego Simeone Katalończycy wyprzedzają o punkt.

Barcelona w kolejnej fazie Ligi Mistrzów zagra z Benficą Lizbona. Największymi hitami 1/8 finału będą mecze Real Madryt - Atletico Madryt, PSG - Liverpool.

Cały czas pozostają w grze o wszystkie trofea. W środę zaczynają walkę o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Lecą do Lizbony, w której kilka tygodni wcześniej stworzyli emocjonujące widowisko, pokonując Benfikę 5:4.