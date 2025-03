Puchar Polski. W niedzielę losowanie par półfinałowych

O grze w maju na PGE Narodowym marzy także Puszcza Niepołomice, która w półfinale jest po raz pierwszy. - Sami siebie zaskakujemy, przebijając kolejne sufity. Życie pisze niebanalne scenariusze. Jak wygramy półfinał, to już potem nie ma limitów, zresztą sami widzicie. Ale dziś dla mnie najważniejszy jest nasz pierwszy mecz w Ekstraklasie w Niepołomicach, a potem losowanie Pucharu Polski - podkreślał w rozmowie z TVP Sport trener Tomasz Tułacz.

Puchar Polski - przepustka do Europy dla Legii

Dla Legii Warszawa te rozgrywki mogą być przepustką do Europy. W Ekstraklasie zajmuje dopiero szóstą pozycję, a Goncalo Feio teraz w każdym spotkaniu walczy o posadę.

- Dzisiaj przed meczem pytali mnie, czy czuję presję. Nie lubię tego słowa. Presję czują na wojnie, gdy walczy się o życie. Presję czują lekarze na stole operacyjnym. Gra w koszulce Legii to zupełnie co innego niż gra w koszulce innego klubu w tym kraju. To przywilej, ale i obowiązek – zaznacza trener Legii. Ale również dla niego Puchar Polski jest sprawą prestiżową.

Transmisja losowania w niedzielę o 20.15 w TVP Sport