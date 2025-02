"Faraon Manchesteru”. Czy Omar Marmoush uratuje City?

Marmoush urodził się w Kairze, ale ma też obywatelstwo kanadyjskie (przez sześć lat pracowali tam jego rodzice). Mógł wybierać, jakie barwy będzie reprezentował, ale zdecydował się na grę dla Egiptu, bo - jak zaznaczał - jest w 100 procentach Egipcjaninem.

Czytaj więcej Piłka nożna Manchester City - Real Madryt. Widowisko w Lidze Mistrzów, Vinicius Junior ukradł wieczór Manchester City i Real Madryt w tym sezonie cierpią, lecz magia wieczoru Ligi Mistrzów wymazała wspomnienia kryzysu. Zespół Carlo Ancelottiego był już na linach, ale odrobił straty. Królewscy wygrali 3:2, a bohaterem został Vincius Junior.

Szybko zaczął być porównywany do Mohameda Salaha. Kolega z kadry stał się dla niego wzorem. - On jest nie tylko niesamowitym piłkarzem, ale także liderem i inspiracją dla nas wszystkich. Obserwowanie, jak trenuje, jak podchodzi do gry - to za każdym razem cenne doświadczenie. Udało mu się zostać jednym z trzech najlepszych zawodników na świecie i to jest coś, co również chcę osiągnąć - podkreśla Marmoush.

Kiedy mecz Real Madryt - Manchester City?

Już w następną niedzielę będzie miał okazję do bezpośredniego pojedynku z Salahem, bo City podejmą lidera Premier League Liverpool. Wcześniej jednak czeka ich rewanż z Realem Madryt w barażach Ligi Mistrzów. Przed własną publicznością przegrali 2:3 i jeśli w środę nie odrobią strat, pożegnają się z rozgrywkami.

Dwa gole w pierwszym meczu z Królewskimi strzelił Erling Haaland, ale teraz to również od Marmousha kibice wymagać będą bramek. Czy taki duet wystarczy, by wyeliminować obrońców trofeum?