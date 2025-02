Liga Konferencji. Solidna zaliczka Jagiellonii Białystok

To podobny wynik jaki na tym samym stadionie TSC Arena kilka miesięcy temu osiągnęła Legia. Stołeczny zespół wygrał z Baćką 3:0. Dziś jednak okoliczności i znaczenie meczu w Serbii było inne.

Reklama

Legia mierzyła się z tym samym rywalem w fazie ligowej. Jagiellonia gra już w rundzie pucharowej, sztuką było wypracować w pierwszym spotkaniu wystarczającą zaliczkę przed rewanżem, a najlepiej nie przegrać.

Afimico Pululu najskuteczniejszy w Lidze Konferencji

Mecz długo nie był porywający. W pierwszej połowie bramki padły między 28. a 31 minutą. Na gol Prestige Mboungou szybko odpowiedział Jesus Imaz. Wiele okazji miał Afimico Pululu. Ale 25-letni napastnik z Angoli wiele z nich zaprzepaścił.

W drugiej połowie Jagiellonia stopniowo powiększała przewagę. Udokumentował ją bramką do tej pory nieskuteczny Pululu. Oddał ładny strzał zza pola karnego. Zdobył szóstą bramkę w siódmym meczu Ligi Konferencji, ma tyle samo goli co Marc Guiu z Chelsea. W końcówce do bramki jeszcze raz trafił Jesus Imaz.