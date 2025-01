Losowanie Ligi Mistrzów. Jakie hitowe mecze są możliwe? Kto potencjalnym rywalem Barcelony?

W 1/16 finału dostaniemy więc co najmniej jeden wielki hit (Manchester City kontra Real lub Bayern) i co najmniej jeden mecz francuski (PSG kontra Monaco lub Brest), a połowa szans jest też na włoski klasyk (Milan – Juventus). – Gdybyśmy musieli grać jutro, byłoby trudno, ale nie wiem, w jakim miejscu będziemy za dwa tygodnie. Moi zawodnicy powiedzieli w szatni: „Bayern czy Real – nie ma problemu, będziemy gotowi i zobaczymy, co się stanie” – komentował Pep Guardiola, menedżer Manchesteru City.

Losowanie 1/16 finału rozpocznie się o godz. 12 w szwajcarskim Nyonie. Mecze 1/16 finału odbędą się w dniach 11-12 lutego, a rewanże 18-19 lutego.

Kto z kim zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów? Potencjalni rywale Barcelony

Dopiero po rozstrzygnięciu 1/16 finału, w piątek 21 lutego, czeka nas losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednak już teraz zespoły z miejsc od 1. do 8. znają po czterech swoich potencjalnych rywali. To, co w tym temacie zmieni losowanie 1/16 finału, to w jakie pary te czwórki będą przyporządkowane. Oto możliwi rywale zespołów z top 8 w 1/8 finału: