Wraca Liga Mistrzów. Robert Lewandowski szuka kolejnych bramek, Barcelona walczy o awans

Barcelona jest jedną z dwóch drużyn, obok Liverpoolu, które zagwarantowały już sobie co najmniej udział w barażach. Celem jest jednak bezpośredni awans do 1/8 finału. Zapewni go zwycięstwo nad Benficą.



Postawa Katalończyków to w ostatnich tygodniach zagadka. W lidze rozczarowanie goni rozczarowanie. Z ośmiu ostatnich meczów Katalończycy wygrali tylko jeden i tracą już siedem punktów do prowadzącego w tabeli Realu Madryt.

Dlaczego Robert Lewandowski lubi grać w Lizbonie?

W pucharach spisują się jednak o niebo lepiej. Zdobyli Superpuchar Hiszpanii, pokonując w finale Real 5:2, a potem rozbili 5:1 Betis Sewilla i awansowali do ćwierćfinału Pucharu Króla. W Champions League wygrali z kolei pięć z sześciu dotychczasowych spotkań.

Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który z siedmioma bramkami wciąż jest liderem klasyfikacji strzelców tej edycji Ligi Mistrzów. Polski napastnik dobre mecze przeplata jednak słabszymi. Tak jak cała Barcelona.