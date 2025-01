Szybcy i wściekli. Barcelona rozbiła Real i ma Superpuchar Hiszpanii, Wojciech Szczęsny z czerwoną kartką

Sędzia doliczył do pierwszej połowy aż dziewięć minut, a Barcelona nie miała litości. Kiedy Real beznadziejnie rozegrał rzut rożny, ruszyła z kontrą, a do siatki trafił tym razem Alejandro Balde.

Moment oddechu po przerwie? Nic z tych rzeczy. Królewscy mieli szansę zmniejszyć straty, ale w słupek uderzył Rodrygo, a Katalończycy w odpowiedzi znów popędzili z akcją, po której na 5:1 podwyższył Raphinha.

Kibice w Arabii Saudyjskiej dostali ładnie opakowany prezent, a to nie był jeszcze koniec emocji. Barcelona musiała ostatnie pół godziny grać w osłabieniu. Czerwoną kartką po analizie VAR ukarany został Szczęsny. Próbował ratować sytuację, ale wychodząc przed pole karne, zahaczył nogę Mbappe.

Do bramki wszedł Pena, ale na dzień dobry z rzutu wolnego pokonał go Rodrygo. Katalończycy wytrwali jednak do ostatniego gwizdka i mają pierwsze trofeum, więc to na pewno będzie dla nich lepszy sezon niż ubiegły, choć głównym celem pozostaje powrót na tron w Hiszpanii i sukces w Lidze Mistrzów.