Puchary pustyni. W piłce wszystko jest jedynie kwestią ceny?

W Niemczech, które skutecznie opierają się obcemu kapitałowi, gospodarzem Superpucharu jest jeden z uczestników. W Anglii to święto futbolu otwierające sezon odbywa się – z małymi wyjątkami – na Wembley.

Na razie trudno sobie wyobrazić, by to się zmieniło, ale skoro Saudyjczycy kupili Newcastle, do swojej ligi sprowadzili Cristiano Ronaldo, Neymara i Karima Benzemę oraz szykują się do organizacji mundialu, to najwyraźniej w piłce wszystko jest jedynie kwestią ceny.