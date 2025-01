Wood zrobił postępy u Espirito Santo. Podobnie jak Anthony Elanga czy Morgan Gibbs-White. Ten tercet odpowiada za ofensywę, ale siłą Forest jest zespół. To w Nottingham swoje miejsce znaleźli tacy zawodnicy jak James Ward-Prowse czy wychowanek Chelsea Callum Hudson-Odoi.

Pat Nevin – były piłkarz, a obecnie futbolowy ekspert – porównał Forest do limuzyny, a Liverpool do bolidu Formuły 1. Już raz w tym sezonie ta limuzyna okazała się od bolidu lepsza. We wrześniu Forest zwyciężyli 1:0 na Anfield. – Jeśli wygrają po raz drugi, będzie to sygnał, że liczą się w wyścigu o tytuł – twierdzi Jamie Carragher, były obrońca Liverpoolu, a dziś ekspert Sky Sports.

Z The Reds zmierzą się już w następnej kolejce (14 stycznia). Na ten dzień czeka całe miasto, ale wcześniej (w sobotę) do Nottingham przyjedzie Luton, by zagrać w Pucharze Anglii.

– Próbujemy wspólnie zbudować coś fajnego. Powinniśmy cieszyć się podróżą, nic innego w tym momencie się nie liczy. Tabela? Obiecuję wam, że zajrzę do niej pod koniec sezonu – powtarza dziennikarzom Espirito Santo, choć nikt nie wierzy mu, że nie rozpiera go duma, gdy widzi drużynę na szczycie.