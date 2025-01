Rok 2025 w piłce. Wydarzenia, którymi będziemy żyli w najbliższych miesiącach

Brak mistrzostw świata i Europy w kalendarzu nie oznacza, że to będzie nudny rok dla futbolu.

W marcu ruszają w Europie eliminacje mundialu 2026, w maju do Wrocławia przyjadą finaliści Ligi Konferencji. Na przełomie czerwca i lipca odbędą się pierwsze klubowe mistrzostwa świata z udziałem aż 32 uczestników - dla Stanów Zjednoczonych będzie to próba generalna przed przyszłorocznym mundialem, który zorganizują do spółki z Kanadą i Meksykiem. W lipcu natomiast będziemy trzymać kciuki za nasze piłkarki, które zadebiutują na Euro.