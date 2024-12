Chelsea znów konkurencyjna. Wygrywa i zachwyca nie tylko w Anglii

Od 2021 roku gablota Chelsea nie zapełniła się żadnym nowym trofeum. To był rok, w którym londyńczycy wygrali Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowy mundial.

Potem przyszła jednak seria rozczarowań, Chelsea zaczęła pogrążać się w chaosie i popadać w przeciętność. Nowy amerykański właściciel Todd Boehly zmieniał trenerów i wydał ponad 1,5 mld funtów na piłkarzy, a efektów nie było. Te przyszły dopiero wraz z zatrudnieniem Enzo Maresci.

Chelsea - najmłodsza drużyna w Premier League

Włoch - sprowadzony z Leicester, z którym awansował do Premier League - uporządkował bałagan, jaki panował na Stamford Bridge. Maresca lubi mówić, że nie czyni cudów, ale to on sprawił, że Chelsea nie tylko zaczęła znów wygrywać, ale prezentuje futbol atrakcyjny dla oka.

Liczby nie kłamią - 57 goli w 22 spotkaniach (siedem więcej niż w całym sezonie 2022/2023) robi wrażenie. Średnia 2,6 bramki na mecz to najlepszy wynik w historii klubu.