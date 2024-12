Lucjan Brychczy. Ta legenda na pewno nie umrze

- Kici das ist Kici - mówił Steiner - Szibkie labda, dużo rucha, gut spielt, dobra robi gol.

Sprowadzało się to mniej więcej do uwagi, że jak nie wiecie co zrobić z piłką (w tamtej Legii akurat każdy wiedział), to podajcie do „Kiciego”. To Steiner nazwał Brychczego „Kicim” czyli „Małym”. Kiedy w 1955 roku Brychczy zdobywał pierwszy tytuł, miał dopiero 21 lat, a już należał do podstawowych zawodników. To jego dwa gole ze Stalą (późniejsze Zagłębie) zdecydowały o tytule.

Lucjan Brychczy. Oficerowie przekonali żonę

Brychczy miał wtedy niesamowite dwa sezony. Dwa tytuły, dwa Puchary Polski, bramki w reprezentacji kraju i Warszawy. Skład Legii jednak się zmieniał. Koledzy ze Śląska wracali po wojsku do domu i Brychczy też chciał. Legia go zwodziła, mając nadzieję, że zdoła przekonać do pozostania w stolicy. Z punktu widzenia klubu sytuację pogarszał fakt, że wziął ślub. On mieszkał w Warszawie, a żona na Śląsku.

Generałowie opracowali więc tajny plan, w którym był m.in. wyjazd na Śląsk klubowej delegacji oficerów, mających za zadanie namówienie małżonki Lucjana na przeprowadzkę. Wojsko znalazło w tej misji sprzymierzeńca w osobie ojca piłkarza. Żona przeniosła się do stolicy, zaprzyjaźniła z małżonką Czesława Ciupy i po dwóch latach już nie chciała myśleć o powrocie na Śląsk.

Kiedy trenerem Legii został Jaroslav Vejvoda, „Kici" chciał zakończyć karierę. Miał 32 lata i coraz mniej zapału. Do tego stopnia, że Vejvoda wyrzucił go z treningu. Czech wiedział jednak, co robi. Po ćwiczeniach zamknął się z Brychczym w szatni i przez godzinę przekonywał, że przy jego umiejętnościach i formie zakończenie kariery nie ma sensu.