W niedzielę Liverpool - Manchester City. Czy drużyna Pepa Guardioli przerwie złą serię?

- To oczywiste, że ludzie są rozczarowani. Nie przychodzą przecież na stadion, by wspominać sukcesy, tylko by zobaczyć, jak ich zespół gra dobrze i zwycięża. Staliśmy się delikatni, łatwo nas zranić. Nie wiem, czy to kwestia mentalna, czy ogólnie jesteśmy słabi - przyznaje Guardiola, który dopiero co przedłużył kontrakt do 2027 roku.

Rodri - piłkarz niezastąpiony

„Manchester City stał się drużyną, która zapomniała, jak wygrywać” - pisze dziennik „Independent” i zauważa, że po raz pierwszy od ponad 60 lat City stracili co najmniej dwa gole w sześciu kolejnych spotkaniach. Nie lepiej prezentuje się ich ofensywa, choć Erling Haaland otwiera klasyfikację strzelców Premier League (12 bramek).

Drużynę rozbiły także kontuzje. - To trudne, gdy musisz grać bez czterech środkowych obrońców i dwóch defensywnych pomocników - mówi Guardiola, domagając się transferów.

Ze składu wypadł przede wszystkim Rodri. Zdobywca Złotej Piłki zerwał więzadła w kolanie, ale chciałby wrócić na boisko jeszcze w tym sezonie. Szybko to jednak nie nastąpi. Były obrońca City Joleon Lescott twierdzi, że to piłkarz, którego nie da się zastąpić. - Myślę, że nie ma drugiej osoby o takim wpływie na ich grę - zaznacza w podcaście BBC.

Czy Liverpool to najlepsza drużyna w Europie?

Konsekwencje ostatnich niepowodzeń mogą być poważne. City będą musieli prawdopodobnie pokonać Juventus Turyn i Paris Saint-Germain, by zakwalifikować się do 1/8 finału Ligi Mistrzów bez konieczności gry w barażach. Dziś zajmują dopiero 17. miejsce, co oznacza, że w play-offach nie byliby nawet rozstawieni (bezpośredni awans wywalczy najlepsza ósemka).